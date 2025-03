Izrael souhlasil s dočasným příměřím v Pásmu Gazy. První den má Hamás propustit polovinu rukojmích

Izrael přijme návrh vyslance amerického prezidenta pro Blízký východ Stevea Witkoffa na dočasné příměří v Pásmu Gazy, které má platit během muslimského postního měsíc ramadán a židovského svátku pesach. Informoval o tom v neděli podle agentury Reuters úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V sobotu měla skončit první fáze příměří, které platilo od 19. ledna. Tel Aviv 7:45 2. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příbuzní a příznivci izraelských rukojmích unesených během smrtícího útoku Hamásu 7. října 2023 protestují a požadují propuštění všech rukojmích v Tel Avivu v Izraeli 1. března 2025 | Foto: Itai Ron | Zdroj: Reuters

První den příměří na základě Witkoffova návrhu bude propuštěna polovina rukojmích, živých i mrtvých, dosud zadržovaných v Pásmu Gazy, uvedl Netanjahuův úřad. Zbývající rukojmí mají být propuštěna po dojednání trvalého příměří.

Witkoff předložil plán na prodloužení stávajícího příměří poté, co naznal, že je třeba více času na rozhovory o trvalém příměří, uvedl úřad izraelského premiéra.

Mluvčí palestinského teroristického hnutí Hamás Házim Kásim v sobotu řekl, že hnutí odmítá izraelskou formulaci o pouhém prodloužení první fáze příměří. Nezmínil se výslovně o Witkoffově plánu.

Okamžitá jednání

Netanjahuův úřad uvedl, že Izrael okamžitě povede jednání o Witkoffově plánu, pokud s ním bude Hamás souhlasit.

„Podle dohody se Izrael může vrátit k bojům po 42. dni, pokud bude mít pocit, že jednání jsou neefektivní,“ sdělil dále úřad izraelského premiéra. Podle něj Hamás porušoval dosavadní dohodu o příměří. Z porušování se obviňují obě strany navzájem.

Druhá fáze příměří v hrubých obrysech počítala s propuštěním zbývajících živých rukojmích, plným odchodem izraelských vojáků z Pásma Gazy a časově neomezeným zastavením bojů. Přesné podmínky a parametry druhé fáze však nebyly dosud dohodnuty, přičemž na začátku příměří se předpokládalo, že tak bude učiněno v průběhu první fáze.

Dva palestinští představitelé obeznámení s jednáním Reuters sdělili, že Izrael odmítl vstoupit do druhé fáze dohody nebo jen zahájit jednání o ní. Místo toho Izrael požaduje prodloužení první fáze příměří, které by zahrnovalo předání řady živých vězňů a těl každý týden prodloužení. Hamás to ale odmítl a trvá na dodržování dohody a zahájení druhé fáze příměří.

Dohoda o příměří zastavila po 15 měsících boje mezi Izraelem a Hamásem a umožnila stranám konfliktu vyměnit 33 izraelských rukojmích a pět Hamásem zadržovaných Thajců za zhruba 2000 palestinských vězňů.

Válku v Pásmu Gazy rozpoutal 7. října 2023 útok Hamásu a jeho spojenců na jih Izraele, kde ozbrojenci pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 jich unesli jako rukojmí. Při odvetné ofenzivě izraelské armády podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy spravovaného Hamásem zahynulo či se pohřešuje v sutinách na 62 000 lidí.