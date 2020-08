Tureček: Emiráty si za dohodu s Izraelci nechají zaplatit. Zřejmě zbrojními kontrakty s Američany

Izrael a Spojené arabské emiráty dosáhly historické mírové dohody, která by měla vést k normalizaci diplomatických vztahů. Emiráty se tak stávají třetí arabskou zemí, která naváže oficiální styky s Izraelem. „Je to velmi důležité,“ říká k tomu vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha Břetislav Tureček. dnešní plus Praha 11:36 15. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha Břetislav Tureček | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

„Emiráty za toto gesto, řečeno velmi vulgárně, dostanou zaplaceno,“ zdůrazňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus Tureček.

Na Blízkém východě je podle něj celkem 22 arabských vlád. „Pokud necháme stranou Palestince, tak plnohodnotné státy, které mají diplomatické styky s Izraelem, byly až dosud jen dva,“ připomíná expert s tím, že od konce 70. let to byl Egypt a od roku 1994 Jordánsko.

Spojené arabské emiráty jsou tedy třetí. „Takže je to bezpochyby nesmírně důležitá záležitost,“ dodává s tím, že silným blízkovýchodním hráčem zůstává Írán, který nejspíš podobnou dohodu s Izraelem neplánuje.

Trumpův plán B

Tureček připomíná, že americký prezident Donald Trump už před nástupem do Bílého domu sliboval, že prosadí mezi Izraelem a Palestinci mír.

„Jak vidíme, tak Trumpův plán je tak proizraelský, že je zcela iluzorní myslet si, že by snad mohl zafungovat. Teď přišel s plánem B, který byl zjevně o dost snazší – navázání diplomatických styků mezi Abú Dhabí a vládou v Jeruzalémě,“ vysvětluje.

Podpis dohody už podle Turečka stačil „prodat“ nejen izraelský prezident Benjamin Netanjahu. Jen chvíli před ním to jako svůj velký úspěch prezentoval Trump.

„A těmi třetími v řadě jsou Emiráty, které z toho také leccos mají. Bezpochyby velmi brzy přijdou třeba obrovské zbrojní kontakty a jakési bezpečnostní záruky ze strany Spojených států,“ domnívá se.

„Osobně si myslím, že by Emiráty do tohoto bodu dospěly stejně, ale naskytla se jim příležitost prodat to: ‚Podívejte se, my jsme s Izraelem navázali styky, a tím jsme zabránili další anexi palestinských území.‘ Samozřejmě že v diplomatickém zákulisí arabského světa se dost možná ví, že to bylo trochu jinak. A možná že z toho taky vychází palestinská nedůvěra.“

Co na to Palestina?

Palestinci ovšem dohodu považují za zradu označují ji za „výprodej, který šel přes jejich hlavy“.

Podle Dubaje se ale Izrael vzdá některých nároků na palestinských územích. O co jde? „On se Izrael nemá čeho vzdávat, protože jim tato území nepatří,“ odpovídá Tureček.

„Emiráty říkají: ‚Navážeme styky výměnou za to, že se Izraelci vzdají svého plánu na anexi, tedy že Izrael nezabere další území pod svou svrchovanou správu na Západním břehu.‘ Od Netanjahua ale slyšíme, že to takto jednoznačně neinterpretuje. Takže vlastně teprve uvidíme, co vůbec dohodli,“ uzavírá.

Uzavřená dohoda pak podle Turečka vadí nejen Palestině, ale i židovským osadníkům, kteří ji chápou jako zradu.

