Obušky a skunková voda. Demonstranti v Izraeli čelí vlně policejního násilí, píše izraelský deník

Vodní děla, oheň, pochodně a masy lidí blokující hlavní silnice – tak teď vypadá denní rutina v ulicích izraelského Tel Avivu. Ten se stal hlavním městem odporu proti kontroverzní soudní reformě, která by prakticky omezila moc Nejvyššího soudu ve prospěch vlády. Organizátoři kampaně přitom vystupují stále asertivněji vůči ministru národní bezpečnosti Itmaru Ben-Gvirovi i vodním dělům policie. Aktuální vývoj přibližuje izraelský list Haaretz. Tel Aviv 19:47 30. července 2023

Ben-Gvir zatím nepochopil, že ani tisícovka policistů na koních, policejní násilí nebo vodní děla nemohou uhasit oheň demonstrací zažehnutý v posledních měsících. Protestní hnutí teď ale bude muset nasměrovat hněv veřejnosti do efektivního boje proti úpadku izraelské demokracie.

Vůdčí představitelé protestů plánují pořádat demonstrace současně s jednáním Nejvyššího soudu o ústavnosti zákona rušícího normu přiměřenosti. Očekává se přitom nárůst policejní brutality. Podle jednoho z čelních představitelů protestů demonstranti nebudou s policií spolupracovat více, než je zákonem stanovené minimum.

Izraelský deník poznamenává, že policie je frustrovaná ze selhání zpravodajských služeb, v jejichž důsledku nedokázala zabránit blokádám Ajalonské dálnice ani masovým pochodům na hlavních třídách izraelských měst. Stále častěji se tak objevují případy nežádoucí policejní brutality vůči demonstrantům.

Po internetu se šíří videozáznamy, na kterých policisté účastníky protestů běžně bijí obušky nebo je škrtí. Na jednom ze záběrů byl natočen policista v civilu, který udeřil zadrženého člověka do obličeje, přestože nekladl žádný odpor při zatýkání.

Gumová kulka vs. skunková voda

Na Beginově silnici, dopravní tepně Tel Avivu, policie poprvé od počátku současných protestů použila takzvanou „skunkovou“ vodu. Jde o zapáchající zbraň vyráběnou z droždí, prášku do pečiva a vody. Jeden z protestujících izraelskému listu řekl, že ho skunková voda děsí víc než gumové projektily:

„Když vás zasáhne gumová kulka, odcházíte s pocitem hrdiny. Když vás ale zasáhne skunková voda, odcházíte domů s pocitem silného zápachu,“ popisuje demonstrant.

Další z protestujících, student Ariel, který se účastnil blokády Beginovi silnice, říká, že za poslední dva dny spal jen dvě a půl hodiny, zatímco zbytek času demonstroval. Krátce po příchodu na blokádu ho zasáhlo vodní dělo.

„Mám na rukou i po celém těle stopy. Jeden policista mě udeřil pěstí do obličeje. Nikdy v životě jsem nečekal, že to policista udělá. Zkroutili mi ruce i prsty, škrtili mě a jeden policista mě táhl po zemi,“ vypráví Ariel.

Někteří příslušníci pořádkových složek, které izraelský deník vyslechl, svádějí vinu za současnou situaci na policejního komisaře Kobiho Šabtaje.

„Policie se chovala bezpochyby násilně. To se stává, když nikdo nevelí. Policisté byli frustrovaní. Je mi to líto, ale příště to bude jen horší a násilnější,“ dodává ve vyjádření pro izraelský deník Haaretz jeden z vysoce postavených důstojníků izraelské policie.