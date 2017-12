'Byl by to silný odstrašující prostředek.' Izrael zvažuje zavést trest smrti pro teroristy

Šéfové stran zastoupených v izraelské koaliční vládě se v neděli dohodli, že předloží parlamentu návrh zákona umožňující vynést trest smrti nad teroristy. Oznámil to ministr obrany a předseda nacionalistické strany Izrael je náš domov Avigdor Lieberman. Jeruzalém 9:20 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelská policie zatýká palestinského demonstranta během protestů proti rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele | Foto: Nasser Shiyoukhi | Zdroj: ČTK/AP

Ministr obrany Avigdor Lieberman zdůraznil, že pokud by byl návrh zákona schválen parlamentem, stal by se silným odstrašujícím prostředkem proti útočníkům.

Zároveň by podle něj by i protiváhou jejich nadějí na to, že budou vyměněni nebo propuštěni na svobodu na základě politické dohody.

V roce 2011 Izrael například propustil více než 1000 palestinských vězňů výměnou za izraelského vojáka drženého pět let v zajetí v Pásmu Gazy.

„Nesmíme připustit, aby si teroristé mysleli, že spáchají vraždu a poté budou ve vězení v dobrých podmínkách a nakonec osvobozeni," prohlásil Liebermann.

Neupřesnil ale, kdy by měl být návrh zákona předložen parlamentu, kde by musel projít čtyřikrát čtením schvalováním, než by vstoupil v platnost. I po schválení by ho ovšem mohl anulovat izraelský nejvyšší soud.

Trest smrti je zakotven v izraelské vojenské legislativě pro Západní břeh Jordánu, je ale jen vzácně udělován a nikdy není vykonáván, zdůraznil izraelský deník Haarec.

Zákon v rámci hranic státu Izrael zakotvuje hrdelní trest za zločiny proti lidskosti a velezradu. Naposledy byl vynesen proti nacistickému válečnému zločinci Adolfu Eichmanovi, odsouzenému v roce 1961 a popravenému o rok později.