Izraeli hrozí už třetí parlamentní volby za poslední rok. O půlnoci končí lhůta k sestavení vlády

Izraelci nejspíš půjdou znovu k volbám. Během tohoto roku by to bylo už třetí klání o křesla v Knesetu. Dosavadní premiér Benjamin Netanjahu a vítěz zářijových voleb Benny Ganc se totitž zatím na společné vládní koalici nedohodli. Jeruzalém 16:26 20. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší soupeři? Benjamin Netanjahu z Likudu a Benny Ganc z koalice Modrá a bílá (koláž) | Foto: Abir Sultan/Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Šéf strany Náš domov Izrael Avigdor Lieberman oznámil, že odmítá podpořit jak případnou vládu premiéra Benjamina Netanjuha, tak centristy Bennyho Gance. Vznik jakékoli vládní koalice bez Liebermana je velmi obtížný a podle izraelských politiků tak otevírá cestu k letošním třetím parlamentním volbám.

Jako první byl koaličním jednáním k sestavení vlády pověřen Netanjahu, po něm následně i Středopravý opoziční vůdce Ganc, kterému termín vyprší o středeční půlnoci. Jeho šance na sestavení vlády se tak zmenšují.

Vládu v Izraeli bude znovu sestavovat Netanjahu. Pokud uspěje, stane se premiérem už popáté Číst článek

Po krachu jednání o velké koalici mezi Gancem a Netanjahuem je teď mimo hru i menšinová Gancova vláda s podporou arabských stran. Benny Ganc by k jejímu sestavení potřeboval stranu Avigdora Liebermama, jehož slovo bylo rozhodujících po jarních volbách i nyní.

Lieberman však odmítl Gancovu vládu podpořit, protože podle něj nebyl Ganc připraven přijmout plán široké koalice. V případě spojení s Gancem by mu mimo jiné vadilo i to, že by se vláda opírala o hlasy arabských poslanců.