‚Obávám se, že výsledek bude zase stejný.‘ Izraelci míří potřetí za necelý rok k volbám

Potřetí během necelého roku jdou Izraelci k parlamentním volbám. A znovu je hlavním tématem osud Benjamina Netanjahua. Nejdéle sloužící premiér v historii Izraele je soudně stíhaný. Podle předvolebních průzkumů přesto těsně vede před opoziční formací Modrobílých Bennyho Gance. Mnozí Izraelci vidí v Netanjahuovi ohrožení své dlouho trvající demokracie. Od stálého zpravodaje Tel Aviv 8:20 2. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Favoriti izraelských voleb Benjamin Netanjahu a Benny Ganc | Zdroj: Reuters / koláž iROZHLAS.cz

„Pokud nemůžu použít sprosté slovo, tak pak nevím, co říct. Volby stojí peníze, a jsou to naše peníze. Přicházejí naprosto vniveč. Jsem nenásilný člověk, ale kdybych byl agresivnější, šel bych asi po politicích házet kameny. Takhle ale půjdu, stejně jako ostatní, znovu k volbám,“ popisuje Radiožurnálu Ohad, kterého jsem s jeho ženou potkal na procházce v centru Tel Avivu v předvečer voleb, ze kterých jsou Izraelci evidentně otrávení.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Izraelci jdou znovu k volebním urnám. Jsou to už třetí volby do knesetu během méně než jednoho roku. Natáčel blízkovýchodní zpravodaj Radiožurnálu Štěpán Macháček

„Podle mě bude výsledek zase stejný. Lidé budou volit tak, jako v předchozích volbách. Změnit to trošku může jen vyšší volební účast,“ myslí si. I přes opačné prognózy ale přišlo k opakovaným zářijovým volbám víc voličů než k původním dubnovým.

„Je to katastrofa. Obávám se, že výsledek bude zase stejný. Potřebujeme změnu. Tel Aviv je ale jiný než zbytek země. V jiných částech Izraele převažuje Likud,“ říká David, který také žije v Tel Avivu a optimismus už ho dávno opustil. Ať už pro neschopnost politiků dohodnout se nebo pro celkové směřování izraelské politiky.

„Bojím se, že politiku postupně ovládnou náboženští fanatici. Potom tady o šábesu v pátek a v sobotu nenajdete jediný otevřený obchod. Všechno bude zavřené. Já naopak klidně můžu bydlet vedle Arabů, s tím nemám žádný problém.“

Krok ke čtvrtým volbám?

Podle Davida je sice Tel Aviv jiný než zbytek Izraele, ale třeba osadník Gil Rosenblum vidí situaci podobně.

Pondělní izraelské volby v ohrožení. Asi sedm procent lidí váhá, zda se voleb kvůli koronaviru zúčastní Číst článek

„Obávám se, že tyto třetí volby jsou pouhý krok k volbám čtvrtým. Už jsem z toho unavený. Nemáme pořádnou vládu, nic se nehýbe kupředu. Rok přešlapujeme na místě a já doufám, že už to nebude pokračovat,“ říká.

Rosenblum je mladý izraelský farmář, jeho rodina pěstuje bylinky a datle v židovské osadě v údolí Jordánu a exportuje je hlavně do Evropy. „Volím ve všech třech volbách stejného kandidáta: Bennyho Gance a Modrobílé. Netanjahu toho udělal pro Izrael dost, to ano, ale už je na čase, aby to nechal někomu jinému,“ myslí si.

Politoložka Gájil Talšírová z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě je k dalšímu vývoji v Izraeli skeptická: „Je to poprvé v historii země, kdy máme tolik voleb těsně za sebou. Je to zničující, mám strach o izraelskou demokracii. Pokud znovu nastane patová situace, a strany nebudou po volbách schopné sestavit vládu, začnou Izraelci pochybovat o celém politickém systému,“ říká.

Velká koalice?

Už třetí kolo stejných voleb nepřineslo ani žádná nová témata, i když se ještě nedávno zdálo, že rezonovat bude hlavně v lednu odhalený mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Trumpův plán je proizraelský, Palestina ale může zůstat sama. Už není téma číslo jedna, říká analytička Číst článek

„Trumpův plán byl pro tyto volby zpočátku velkou změnou. Za posledních deset let se totiž ve volbách o izraelsko-palestinském konfliktu skoro nemluvilo. Trvalo to ale jen týden a Trumpův plán se z volební kampaně úplně vytratil. Hlavně doufám, že nepůjdeme k volbám počtvrté. Tlak veřejnosti na politické strany bude obrovský a nakonec nějak vládu sestaví,“ doufá Talšírová.

Podle ní si většina Izraelců přeje velkou koalici mezi Likudem a opozičními Modrobílými. „Kdyby to bylo za normálních okolností a premiér by nebyl trestně stíhaný, měl by za pár minut koalici s Modrobílými hotovou. Není to tedy problém politického systému. Je to problém konkrétní osobnosti Netanjahua, která chce zůstat premiérem, aby se ochránil před trestním stíháním,“ dodává.

Benjamin Netanjahu je prvním premiérem v historii Izraele, který stane před soudem ještě během výkonu své funkce. Proces začne za dva týdny.