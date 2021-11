Poprvé po 13 letech spolu hovořili izraelský premiér a turecký prezident

Izraelský premiér Naftali Bennett ve čtvrtek hovořil s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem poté, co dnes Turecko propustilo izraelský pár, který dříve zadrželo kvůli podezření ze špionáže. By to první rozhovor izraelského premiéra a tureckého prezidenta od roku 2013, uvedla podle agentury Reuters Bennettova kancelář.

