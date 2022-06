Izraelcům v Turecku stále hrozí nebezpečí. Ti, co nemohou stát opustit, se mají zamknout v hotelu

Izraelská bezpečnost stupňuje své předchozí varování. Írán se podle ní o víkendu pokusí zaútočit na izraelské turisty v Istanbulu. Izrael proto důrazně vyzývá své občany, aby Turecko okamžitě opustili. Kdo nemůže odjet, má se zamknout v hotelovém pokoji a žádným cizím lidem neotvírat. Ankara 12:39 18. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izrael důrazně varuje své občany před cestami do Turecka, ilustrační foto | Zdroj: Reuters

Příslušníci izraelských tajných služeb spolupracují v ulicích Istanbulu s tureckými kolegy.

Deník The Times of Israel cituje bezpečnostní zdroj, podle kterého se pobyt v Istanbulu rovná pro Izraelské turisty ruské ruletě. Kdyby údajně znali podrobnosti o celé operaci, raketově by Turecko opustili.

Things really heating up in Turkey!https://t.co/FKOjjPTpMn — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) June 17, 2022

Írán se podle izraelské bezpečnosti snaží pomstít vraždu vysoce postaveného důstojníka svých Revolučních gard. Na ulici v Teheránu ho neznámí útočníci zastřelili před měsícem.

Írán viní z atentátu izraelské tajné služby. Izrael obvinění nekomentoval.

VIDEO: Izraelská policie zasáhla a rakev se zřítila k zemi. Na pohřbu reportérky Aklahové byly tisíce lidí Číst článek

První varování před cestami do Turecka vydalo izraelské ministerstvo zahraničí už v pondělí. Šéf resortu Jair Lapid vyzval občany, aby urychleně zemi opustili.

„Vyzýváme Izraelce, aby nelétali do Istanbulu... a pokud už v Istanbulu jsou, tak aby se vrátili do Izraele co nejdříve,“ uvedl Lapid. Izraelští turisté podle něj čelí v oblasti „konkrétní a bezprostřední hrozbě únosu a vraždy.“

izraelské úřady vydaly varování z důvodu hrozby ze strany Íránu také před cestami do Spojených arabských emirátů a Bahrajnu.