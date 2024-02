Izrael umožní evakuaci civilistů z Rafáhu. Pobývá zde údajně milion lidí a deset tisíc bojovníků Hamásu

V Rafáhu se ukrývá většina obyvatel oblasti, kteří za uplynulé čtyři měsíce prchli před boji z jiných částí Pásma Gazy, kde vede Izrael válku proti palestinskému hnutí Hamás v odvetě za teroristický útok ze 7. října.

„Víme, že je pro nás obtížnější bojovat v prostředí, kde je více než milion lidí a dalších 10 000 bojovníků Hamásu,“ řekl náčelník generálního štábu Halevi na tiskové konferenci.

Armáda podle něj v minulých fázích války prokázala, že dokáže obyvatelstvo od bojů izolovat. „Máme na to schopnosti. Udělali jsme to v Gaze, udělali jsme to v Chán Júnisu, udělali jsme to v táborech uprostřed (pásma),“ řekl šéf armády.

Podle úterní bilance úřadů v Gaze, které ovládá Hamás, pokládaný EU a USA za teroristickou organizaci, zemřelo v důsledku bojů od října nejméně 28 473 Palestinců, většinou žen, dětí a mladistvých. Podle Izraele tato statistika zahrnuje také nejméně 10 000 zabitých bojovníků Hamásu. Informace válčících stran nelze nezávisle ověřit.

„Říkám na tomto místě, že obyvatelům Rafáhu bude umožněno se z oblasti evakuovat,“ řekl Halevi. „Není správné, aby byli občané, obyvatelé, rodiny v oblasti bojů. Kdy se tak stane? Jak se to stane? O tom rozhodneme, až přijde čas,“ dodal.

Varování před masakrem

Před vstupem armády do Rafáhu bez jasného plánu na evakuaci civilistů Izrael důrazně varuje mezinárodní společenství v čele se Spojenými státy. Podle zprávy listu Wall Street Journal navrhl Izrael jako jednu z možností postavení 15 stanových městeček po 25 000 stanech po téměř celé délce pobřeží pásma.

„Vojenské operace v Rafáhu by mohly vést v Gaze k masakru. Mohly by také přivést do záhuby již tak křehkou humanitární operaci,“ uvedl zástupce generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti Martin Griffiths. „Chybí nám bezpečnostní záruky, dodávky pomoci i personální kapacity, abychom tuto operaci udrželi nad vodou,“ uvedl v úterní zprávě.

„Mezinárodní společenství již varovalo před nebezpečnými důsledky případné pozemní invaze do Rafáhu. Izraelská vláda nemůže tyto výzvy nadále ignorovat,“ dodal Griffiths.

Před „ničivými důsledky“ plnohodnotné ofenzivy v Rafáhu v úterý varoval také generální tajemník OSN António Guterres. Vyjádřil také naději, že se podaří vyjednat dohodu o příměří a propuštění izraelských rukojmích, která by takové ofenzivě zabránila.

V Káhiře se v úterý v rámci dalšího kola zprostředkovaných rozhovorů setkali zástupci Izraele, Spojených států, Kataru a Egypta, jednání však podle Reuters skončilo bez výrazného pokroku.

Zdroj blízký kanceláři izraelského premiéra serveru ToI řekl, že izraelská delegace, kterou vedli šéf tajné služby Mossad David Barnea a ředitel bezpečnostní služby Šin Bet Ronen Bar, jela do Egypta „naslouchat“ a nepředložila nové návrhy.