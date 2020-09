‚Nový Blízký východ.‘ Emiráty a Bahrajn navázaly ve Washingtonu diplomatické vztahy s Izraelem

Spojené státy sehrály v jednáních roli prostředníka, přičemž pro Trumpa jsou podle řady pozorovatelů dohody významným úspěchem, ze kterého bude chtít těžit jen necelé dva měsíce před volbami, v nichž usiluje o znovuzvolení.

Trump hovořil v souvislosti s podpisem úterní dohody o „úsvitu nového Blízkého východu“. „Toto odpoledne jsme tu, abychom změnili chod dějin,“ prohlásil.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve stejném duchu označil dnešní akt za „dějinný bod obratu“, který může jednou provždy ukončit izraelsko-arabský konflikt.

Ministr zahraničí SAE šajch Abdalláh bin Zajd Nahaján poděkoval v projevu Netanjahuovi za to, že pozastavil plány anexe okupovaných částí Západního břehu Jordánu, na který si činí nárok Palestinci.

Rozhodnutí o normalizaci vztahů s Izraelem oznámily SAE v polovině srpna. Byly tehdy teprve třetí arabskou zemí, která se k podobnému kroku rozhodla. Naposledy tak učinilo Jordánsko v roce 1994 a před ním Egypt v roce 1979.

Od oznámení SAE se však v diplomatických kruzích diskutovalo o tom, že by se po tomto „prolomení tabu“ mohly k Abú Zabí přidat i jiné země. To potvrdil minulý týden Trump, když v pátek oznámil, že dalším státem bude právě Bahrajn.

Navazování diplomatických vztahů s Izraelem se děje na pozadí sdílených obav zúčastněných zemí z počínání Íránu. Trumpova vláda se podle agentury Reuters pokusila ke stejnému kroku přimět i další sunnitské země, především nejvlivnější z nich - Saúdskou Arábii. Rijád dal však najevo, že na to nyní není připraven.

Navzdory oteplení ve vztazích Izraele se SAE přetrvávají i některé neshody. Trump dnes uvedl, že nemá problém s prodejem stíhaček F-35 Spojeným arabským emirátům, které o nákup těchto strojů již léta usilují.

Izrael, který má 20 těchto supermoderních letounů ve výzbroji, dal ústy svého ministra pro tajné služby Eliho Cohena najevo své výhrady. Podle něj hrozí, že by Izrael mohl ztratit svou nynější vojenskou převahu v regionu.

V době podpisové ceremonie ve Washingtonu se v jižním Izraeli rozezněly varovné sirény, které označovaly vypálení raket z palestinského pásma Gazy. Palestinci už bezprostředně po ohlášení normalizace vztahů mezi SAE a Izraelem odsoudili dohodu jako „ránu dýkou do zad“ arabské jednotě.

HISTORIC day for PEACE in the Middle East — I am welcoming leaders from Israel, the United Arab Emirates, and the Kingdom of Bahrain to the White House to sign landmark deals that no one thought was possible. MORE countries to follow! pic.twitter.com/whvJpNPrri