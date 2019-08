Na návrh Donalda Trumpa? Izrael zakázal vstup dvěma členkám amerického Kongresu

Izraelské úřady ve čtvrtek zakázaly dvěma členkám americké Sněmovny reprezentantů vstup do země. Podle listu The Jerusalem Post to oznámila náměstkyně ministra zahraničí. Televizní stanice Channel 12 již předtím uvedla, že ministr vnitra Arje Deri rozhodl, že političky Ilhan Omarová a Rashida Tlaibová povolení ke vstupu nedostanou. K zákazu jejich návštěvy Izraele vyzval vládu americký prezident Donald Trump, který má s poslankyněmi vážný spor. Jeruzalém 18:14 15. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud by Izrael umožnil návštěvu kongresmanky Omarové a kongresmanky Tlaibové, dal by najevo velkou slabost,“ napsal na twitteru Trump. | Zdroj: Reuters / koláž iROZHLAS.cz

Političky, které židovský stát v minulosti kritizovaly, se do Izraele chystaly v nejbližších dnech. Premiér Benjamin Netanjahu záležitost ve středu konzultoval s ministry vnitra, zahraničí, veřejné bezpečnosti, s šéfem bezpečnostní rady a generálním prokurátorem.

„Izrael rozhodl. Nedovolíme kongresmankám vstoupit do země,“ řekla podle listu The Jerusalem Post náměstkyně ministra zahraničí Cipi Hotovelyová. Do Izraele by podle ní neměl mít povoleno jezdit nikdo, kdo „popírá naše právo na existenci“.

Izraelské rozhodnutí potěšilo amerického prezidenta, který do Jeruzaléma vzkázal, že doufá ve vydání zákazu.

„Pokud by Izrael umožnil návštěvu kongresmanky Omarové a kongresmanky Tlaibové, dal by najevo velkou slabost,“ napsal na twitteru Trump. Prezident v minulosti obě političky opakovaně kritizoval za jejich postoje k židovskému státu, s nímž se snaží utužovat vazby.

Obě zákonodárkyně byly mezi čtveřicí političek s přistěhovaleckými kořeny, které Trump v červenci vyzval, aby se vrátily do země svého původu. Jeho kritici jej za to nazvali rasistou. Omarová přijela do USA s rodiči jako dítě ze Somálska, Tlaibová má palestinské předky, ale narodila se v Americe.

Izraelská vláda k zákazu nezveřejnila podrobnosti, podle médií však byl zřejmě vydán na základě zákona z roku 2017, který umožňuje úřadům zakázat vstup lidem podporujícím bojkot Izraele, označovaný zkratkou BDS. Obě americké političky Izrael kritizují a tuto kampaň podporují. Server The Times of Israel napsal, že důvodem k zákazu vstupu je podezření z podpory BDS a toho, že se ženy dopustí provokace.