Návštěva v Izraeli. Lipavský nabídl pomoc Česka, setkal se s příbuznými ženy unesené teroristy

Šéf české diplomacie se do Izraele přesunul z ministerského zasedání Evropské unie a Rady pro spolupráci států Zálivu, které se konalo v Ománu.

Jedná se o vůbec první zahraniční návštěvu v zemi od sobotního útoku Hamásu, což Izraelci slovy Lipavského velmi ocenili. „Vážím si toho, že izraelská strana na návštěvu přistoupila. Nese to v sobě určitou symboliku,“ popsal.

Nejprve šéf české diplomacie jednal v Tel Avivu se svým protějškem o možné pomoci zahraničních partnerů. Lipavský s Cohenem probíral možné následné kroky a přednesl nabídku pomoci. O jakou konkrétní by se mohlo jednat, však Lipavský hovořit nechtěl. „Pan ministr mluvil o tom, že Izrael čeká dlouhá válka a situace nebude jednoduchá,“ shrnul dojmy po setkání.

O českém záměru pomoci Izraeli mluvil už v sobotu diplomat Cyril Bumbálek. „S Izraelci komunikujeme. Je otázka, jestli můžeme přispět nějakou pomocí humanitární, zdravotnickou, čímkoliv dalším. Jsme připraveni se angažovat,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Bumbálek měl doposud na starost řešení nastalé situace v Izraeli za českou diplomacii. Jeho šéfka velvyslankyně Veronika Kuchyňová Šmigolová byla v době útoku Hamásu v Praze, kde se měla v pondělí původně konat jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahu. Velvyslankyně nyní přiletěla zpátky na ambasádu spolu s českým ministrem.

„Izrael a jeho občané se ocitli v bezprecedentní situaci, svojí návštěvou jsem chtěl potvrdit, že Česko plně stojí za Izraelem,“ objasňoval Lipavský. „Západ je v této podpoře jednotný, ohavné teroristické činy, které připravily o život stovky nevinných lidí, nemají v demokratické společnosti místo. Izrael je jedním z nás, útoky a únosy palestinských radikálů jsou útokem na nás všechny,“ zdůrazňoval.

Bojovníci Hamásu v sobotu pronikli do Izraele z palestinského Pásma Gazy a při útocích zabili na stovky Izraelců a desítky dalších unesli. Mezi izraelskými oběťmi je potvrzena už více než stovka vojáků. Jen na hudebním festivalu nedaleko hranic Pásma Gazy podle izraelských úřadů povraždil Hamás asi 260 převážně mladých lidí.

„Na začátku jednání bylo i velmi dojemné a emocionálně silné setkání s párem, jehož babička byla unesena teroristy do Gazy. To opravdu není jednoduché,“ řekl Lipavský.

Czech Foreign Minister @JanLipavsky in Israel. Foreign Minister Cohen met him with Adwa Adar, the 85-year-old granddaughter of Yaffe, who was kidnapped by Hamas to Gaza pic.twitter.com/25BvhzpaF0