Lipavský po útoku Hamásu: Nepřiměřenou reakci Izraele jsem nezaznamenal. Je to válečný konflikt

Izrael má právo na sebeobranu, a proto se snaží zajistit vlastní bezpečnost, tak zní deklarace české vlády, která opakovaně zaznívá i z úst šéfa diplomacie. „Každý den tam létají a jsou stále odpalované rakety. Mají jediný princip: terorizovat obyvatelstvo," říká ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). V rozhovoru pro iROZHLAS.cz také zmiňuje, že by se neměl opomíjet fakt, že umírají civilisté na obou stranách spadlé zdi u Pásma Gazy. Rozhovor Praha / Tel Aviv 5:00 19. října 2023

Vidíme, že napětí po útoku Hamásu na Izrael se stupňuje každým dnem. Jak byste aktuální dění zhodnotil?

Vývoj je opravdu dramatický. Myslím, že je klíčové, že česká vláda od samého začátku jednoznačně odsoudila ten brutální teroristický útok Hamásu. Dali jsme poměrně jasně najevo, kde je pozice Česka, že stojíme za právem Izraele na sebeobranu a podle toho také postupujeme i v dalším jednání.

Nedokážu ani slovy vyjádřit své rozhořčení, smutek a zklamání nad událostmi v Izraeli. Jsem znechucen teroristickými útoky na Izrael. Důrazně odsuzuji takové barbarské chování! Stojím za Izraelem a jeho právem na sebeobranu v takto těžké chvíli. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 7, 2023

Citlivost celé otázky ukazuje i úterní případ, kdy podle všech dostupných informací to byla raketa Hamásu, která dopadla na parkoviště u nemocnice, způsobila šílené ztráty na civilním obyvatelstvu. A vyvolala vlnu demonstrací, protože v první chvíli to podle vyjádření Hamásu vypadalo, že to byl izraelský úder. Což se potom ukázalo, že to s největší pravděpodobností nebyla pravda.

Izrael v minulém týdnu avizoval, že by mohl podniknout operaci do Gazy. Myslíte si, že ji zahájí v následujících dnech?

Vůbec nechci spekulovat o tom, co může proběhnout. Samozřejmě Izrael celkem jasně mluvil o tom, že chce zničit Hamás. Uvidíme, co se bude odehrávat. Mezinárodní pozornost je tam upřená poměrně intenzivně.

Je potřeba i věnovat péči humanitárním aspektům celé té záležitosti. V pásmu Gazy jsou dva miliony Palestinců. Rozhodně nelze klást rovnítko mezi Hamás a palestinský lid jako takový. Toho si ale myslím, že už si jsou všichni vědomí.

To jsem vůbec nenaznačovala. Ani po vás nechci nějaké spekulace. Spíš mě zajímá, jak si vykládáte to avízo, které Izrael vydal a ostatně i vyzval palestinské civilní obyvatele, aby se stáhli ze severního území pásma Gazy a vyhnuli se tak následkům operace. Ale doteď nenastala. Nejprve to mělo překazit špatné počasí… Na co se čeká teď, máte pro to nějaké vysvětlení?

Ne že bych neměl osobní názor na různé světové dění… Nicméně opravdu mou rolí není interpretovat, případně předpokládat nějaké budoucí dění. Stejně tak jako nekomentuji vojenský vývoj třeba války na Ukrajině, nebudu to dělat ani teď.

Jsou různé možnosti, ale opravdu myslím, že je potřeba se omezit na to klíčové konstatování, že Izrael má právo na sebeobranu.

Civilisté v Pásmu Gazy

Už jste zmiňoval – civilisté trpí na obou stranách konfliktu. Útočí Hamás, Izrael na to nějakým způsobem reaguje. Je to přiměřená reakce?

Já jsem v tuto chvíli nezaznamenal reakci, která by byla vysloveně nepřiměřená. Bohužel je to válečný konflikt.

Izrael se snaží nějakým způsobem zajistit vlastní bezpečnost. Každý den tam létají a jsou stále odpalované rakety. Ty rakety mají jediný princip, a to terorizovat obyvatelstvo. Tam je opravdu složité hledat nějakou jinou odpověď, než že má Izrael právo na vojenskou reakci a podle toho postupuje.

Jednou z obětí útoku Hamásu se stal i česko-izraelský občan. Ministerstvo o tom informovalo ve středu. Proč až nyní, když k úmrtí mělo dojít hned v den útoku, tedy 7. října?

Podle informací, které mám, tak identifikace proběhla až ve středu. Teprve v tu chvíli jsme mohli potvrdit, že 22letý pan Oran Elfasy, který měl izraelské a české občanství a pobýval v kibucu Nirim, se stal obětí tohoto teroristického útoku.

Pokud budeme mluvit konkrétně o Pásmu Gazy a o civilistech, kteří na tom území jsou, jak se zasadit o jejich bezpečí? Přes Egypt se měl otevřít koridor, aby jím mohli palestinští civilisté procházet. Může v tom sehrát nějakou roli Česko?

Nad rámec toho, že apelujeme na dodržování mezinárodního a humanitárního práva, což je obecný apel, který v těchto situacích klademe, tak ho samozřejmě směřujeme i vůči Egyptu, kde je ten hraniční přechod.

Věřím, že bude umožněno, aby tam humanitární pomoc proudila. Samozřejmě nesmí to být pomoc, která by byla zneužitelná ve prospěch teroristického hnutí Hamás.

Bezpečnost ambasády

Když útok Hamásu v sobotu 7. října začal, tak vy i české velvyslanectví v Tel Avivu jste zdůrazňovali, že vyčkáváte na signál od Izraele, aby jmenovali pomoc, která by se jim z české strany mohla hodit. Už přišly nějaké požadavky?

Přiznám se, že v tuto chvíli o takovém požadavku nevím. Neznamená to, že by nebyl, ale za ministerstvo zahraničních věcí ho neregistruji.

Jaká je bezpečnostní situace kolem ambasády v Tel Avivu?

Nebudu komentovat detaily zabezpečení našich zastupitelských úřadů ani stavu, ve kterém se nachází. Nicméně mohu potvrdit, že bezpečnost zastupitelských úřadů průběžně vyhodnocujeme a podle toho děláme příslušná opatření. Mohu ale říct, že všichni pracovníci a rodinní příslušníci naší mise v Izraeli jsou v pořádku.

Neplánuje se, že by se třeba stahovali?

Takový plán v tuto chvíli není. Samozřejmě v běžných standardních postupech je to jeden z těch nejklasičtějších scénářů. Ale jak říkám, detaily zabezpečení našich úřadů nekomentujeme.

Komunikace s Palestinou

Několikrát už zaznělo, že Palestina nerovná se Hamás. Zajímají mě diplomatické vztahy s Palestinou. Mluvil jste s někým za Palestinskou národní správu od té doby, co Hamás podnikl útok?

Já osobně ne. Samozřejmě s nimi máme pracovní kontakty. Máme styčný úřad v Ramalláhu, který je pobočkou zastupitelského úřadu v Tel Avivu. Komunikace je tam průběžná. Tuším, že minulý rok tam byl pan náměstek Jiří Kozák (náměstek na ministerstvu zahraničí za ODS – pozn. red.) na konzultacích.

Nyní tedy žádná přímá komunikace neproběhla?

Z mé strany přímá komunikace neproběhla.

Ani s někým z velvyslanectví Palestinské samosprávy v Praze?

To ano. Představitel Palestinské samosprávy byl na schůzce na ministerstvu zahraničních věcí. A tuším, že to byla asi minulá středa. Na pracovní úrovni ta jednání probíhají, víc to nebudu komentovat.