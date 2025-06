Izrael v noci čelil raketovému útoku z Íránu, hlásí jeho armáda. Protivzdušná obrana salvu zachytila

Izrael se stal v noci na sobotu terčem dalšího raketového útoku z Íránu. Informovala o tom izraelská armáda. Oznámila rovněž, že zahájila novou vlnu útoků na zařízení pro skladování a odpalování raket v Íránu. Tel Aviv 7:38 21. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izrael se stal v noci na sobotu terčem dalšího raketového útoku z Íránu (ilustrační foto) | Foto: Reuters, Mussa Issa Qawasma | Zdroj: Reuters

Podle agentury DPA se zřejmě izraelské protivzdušné obraně podařilo všechny íránské rakety zachytit. Armáda nedlouho po vyhlášení poplachu informovala Izraelce, že mohou opustit kryty.

V pátek v izraelském městě Haifa v důsledku íránského raketového útoku utrpělo zranění nejméně 23 lidí, dalším cílem byl i Tel Aviv. Na severu Izraele podle serveru The Times of Israel v pátek zemřela jedenapadesátiletá žena, která dostala infarkt poté, co se kvůli raketovému poplachu s ostatními schovala v krytu.

„Díváte se na oblohu okupovaných území, kam přilétají íránské rakety,“ oznámila odpálení raket íránská státní televize, přičemž podle agentury AFP okupovanými územími mínila Izrael. Podle izraelské armády bylo v této salvě vysláno přibližně 25 raket.

Také Izrael v pátek opět bombardoval íránské území, kde zasáhl mimo jiné další odpalovací zařízení pro rakety a zabil jednoho z velitelů íránských revolučních gard, uvedla izraelská armáda večer podle deníku Haarec. Nová vlna výbuchů se Teheránem podle agentury AFP ozvala kolem 20.45 místního času (19.15 SELČ).

„Zahájili jsme nejsložitější kampaň v našich dějinách s cílem odstranit hrozbu takového rozsahu a proti takovému nepříteli, že musíme být připraveni, že bude trvat dlouho,“ řekl v pátek k večeru podle stanice BBC náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir.

Izraelská armáda v pátek pozdě večer oznámila, že dokončila další kolo vzdušných úderů. Do útoků, které mířily proti skladům a odpalovacím zařízením balistických raket v západním Íránu, se zapojilo asi 15 stíhaček.

Nynější konflikt mezi Izraelem a Íránem začal minulý týden v pátek rozsáhlým izraelským úderem na íránské jaderné provozy, vojenské objekty, jaderné vědce a armádní představitele.

Izrael tvrdí, že cílem jeho vojenské operace je zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Teherán popírá, že by na vývoji jaderných zbraní aktivně pracoval, a zároveň opakuje, že hodlá pokračovat ve svém mírovém jaderném programu.