Některé reakce na válku na Blízkém východě jsou bezcitné a šokují svou amorálností, tvrdí Izraelci

Proč se zdá, že někteří lidé ztotožňují kritiku Izraele s antisemitismem? A je kritika Izraele skutečně antisemitská, nebo antisemitská za určitých okolností, které by se lidé měli naučit rozpoznat a pochopit? Akademický server Conversation požádal o možná vysvětlení Dova Waxmana, profesora z Centra izraelských studií na Kalifornské univerzitě v Los Angeles.

Mnozí Židé, včetně těch levicově orientovaných, kteří Izrael otevřeně kritizují, mají pocit, že některé reakce na dění v Izraeli a Pásmu Gazy jsou přinejlepším bezcitné a jednostranné a v některých případech šokujícím způsobem amorální, popisuje Waxman.

Objevily se reakce, které oslavovaly útok Hamásu, jiné z něj vinily výhradně Izrael. Další o útoku mlčely a odsoudily pouze vojenskou reakci Izraele.

Někteří lidé považují masové vraždění izraelských civilistů za svým způsobem přijatelné nebo legitimní. Mezi Židy je rozšířený pocit, že tento druh názoru na strašlivá zvěrstva spáchaná na civilním obyvatelstvu Izraele vyvrací základní hodnoty a odporuje lidským právům.

Někdo má dojem, že jde o nespravedlnost, když lidé zuřivě odsuzují zabíjení palestinských civilistů, ale neříkají nic, když jsou vražděni ti izraelští. Některé hlasy dokonce Hamás omlouvají.

Mnoho lidí, kteří nejsou Židé, reaguje, jako by to, co se odehrává, byla jen další epizoda izraelsko-palestinského násilí. Židé to ale ve velké míře vnímají jinak. „Na Facebooku se mi zobrazují v podstatě jen obrázky Izraelců, kteří byli zabiti nebo jsou v současné době drženi v zajetí v Gaze,“ říká Waxman.

Mnoho Židů má v Izraeli přátele a rodinu, takže současný konflikt je pro ně velmi osobní. Mnozí stále truchlí, jsou šokováni a traumatizováni útokem Hamásu ze začátku minulého měsíce. Jiní lidé ve Spojených státech i jinde po světě se ale přes 7. říjen přenesli a mnohem víc je znepokojuje válka, kterou teď Izrael vede proti Hamásu, a její ničivý dopad na Palestince v Pásmu Gazy.

„K tomu všemu mají Židé čím dál větší strach z toho, že je budou obtěžovat nebo násilně napadat lidé, kteří je obviňují z akcí Izraele nebo si na nich prostě vylévají zlost,“ vypočítává.

Vzpomínky na holocaust?

Od počátku palestinsko-izraelského konfliktu došlo ve Spojených státech a v mnoha dalších zemích k masivnímu nárůstu antisemitských incidentů. Specifická povaha útoku, během kterého ozbrojenci Hamásu masově zabíjeli, systematicky chodili od domu k domu a vyvražďovali celé rodiny a v některých případech brutálně masakrovali lidi, vyvolává u mnoha Židů hluboké traumatické vzpomínky na holocaust.

To, co se odehrálo 7. října, bylo největším jednodenním zabíjením Židů od dob holocaustu. Ti současnou situaci nevnímají jen jako pokračování dlouhodobého konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. V myslích mnoha Židů je tento útok kvalitativně jiný.

Ale řada jiných lidí tento pohled zřejmě neuznává, nebere na vědomí a nereaguje tak, jak by si mnozí Židé přáli. To je důvod, proč teď část Židů mluví o antisemitismu. Izraelští Židé a sionisté byli obecně natolik dehumanizováni a démonizováni, že se stalo jaksi přijatelným, aby byli zabíjeni, i když jde o civilisty, včetně dětí a kojenců.

Izraelští představitelé, některé pravicové proizraelské organizace a aktivisté na tuto skutečnost už dlouho reagují tak, že jakoukoliv kritiku Izraele považují za antisemitskou. Kritiky Státu Izrael se pak snaží zbavit legitimity tím, že je označují za antisemity.

Za antisemitskou je tak příliš často považována i legitimní kritika izraelského zacházení s Palestinci a stejnou nálepku dostává i mírový aktivismus na jejich podporu. Ve skutečnosti ale mnoho, možná i většina Židů Izrael kritizuje, tvrdí Waxman.

Nikdo nemůže vážně trvat na tom, že veškerá kritika Izraele je antisemitská. Otázkou je, jaký druh kritiky izraelského státu je přijatelný, jaký názor už se dá považovat za antisemitský a kdy tuto hranici překračuje.

Víc si poslechněte v audiu Světa ve 20 minutách výše.