ONLINE: Pásmo Gazy je odstřiženo od světa, hlásí Palestinci. Chile a Kolumbie odvolaly své velvyslance

ONLINE: Rusové podpoří Putina, pokud ukončí válku. Chtějí si ale udržet dobytá území, míní průzkum

Většina Rusů by podpořila Vladimira Putina v případě, že by se rozhodnul ukončit válku na Ukrajině. Podpora klesá v případě, že by Rusko muselo odevzdat dobytá území Ukrajině, míní průzkum.