ONLINE: Izrael otevřel další hraniční přechod s Gazou. Objem humanitární pomoci pro Palestince se zvětší

Izraelský přechod Kerem Šalom se v neděli poprvé od 7. října, kdy začal konflikt mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, otevřel pro průjezd nákladních vozů s humanitární pomocí do Pásma Gaza. Řekl to podle agentury Reuters mluvčí izraelské vlády, která otevření přechodu schválila tento týden. Krok by měl vést k navýšení objemu dodávek pomoci pro obyvatele v Pásmu Gazy, které po Izraeli požaduje řada zemí světa včetně jeho spojenců.

Sledujeme online Tel Aviv 14:46 17. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít