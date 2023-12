ONLINE: Izraelci se omluvili za úder, při kterém zemřel libanonský voják. Boje v Pásmu Gazy pokračují

Izraelská armáda se omluvila za úterní úder, při kterém zemřel libanonský voják. Zároveň slíbila, že incident prověří. Uvedla to ve středu agentura Reuters. Podle serveru The Times of Israel je omluva ze strany izraelské armády vzácným krokem. Izrael provádí na jihu Libanonu údery na bojovníky hnutí Hizballáh, které útočí u izraelsko-libanonské hranice. Izraelská armáda také ráno uvedla, že v Pásmu Gazy pokračují tvrdé boje.

Sledujeme online Tel Aviv 9:53 6. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít