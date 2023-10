ONLINE: Izraelský velvyslanec při OSN si připnul žlutou hvězdu. Boje v Pásmu Gazy pokračují

Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan si na pondělním jednání Spojených národů připnul na klopu žlutou hvězdu s nápisem Nikdy znovu. A trval na tom, že ji bude hrdě nosit tak dlouho, dokud Rada bezpečnosti OSN neodsoudí útok radikálního palestinského hnutí Hamás na jeho zemi. Mezitím v Pásmu Gazy pokračovaly i v noci na úterý boje mezi izraelskou armádou a radikálním palestinským hnutím Hamás, které Izrael 7. října napadlo. Sledujeme online New York/Gaza 6:48 31. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan | Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP | Zdroj: Profimedia

Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan trval na tom, že žlutou hvězdu bude hrdě nosit tak dlouho, dokud Rada bezpečnosti OSN neodsoudí útok radikálního palestinského hnutí Hamás na jeho zemi. Účastníkům setkání vytknul, že zapomněli, proč byla OSN před téměř 80 lety založená, a připomněl utrpění Židů za druhé světové války, napsala agentura AFP.

„Někteří z vás se za posledních 80 let nic nenaučili. Někteří z vás zapomněli, proč byl tento orgán ustaven. Já vám to tedy připomenu. Ode dneška, kdykoliv se na mne podíváte, tak si vzpomenete, co se stane, když tváří v tvář zlu zůstanete mlčet. Stejně jako mí prarodiče a prarodiče milionů Židů budeme i já a můj tým od nynějška nosit žluté hvězdy. Tuto hvězdu budeme nosit, dokud se neprobudíte a neodsoudíte zvěrstva Hamásu,“ prohlásil Erdan podle serveru The Times of Israel.

Valné shromáždění OSN v pátek přijalo rezoluci vyzývající k humanitárnímu příměří ve válce mezi Hamásem a Izraelem.

Text však neobsahuje přímé odsouzení Hamásu a 14 zemí, včetně USA, Izraele nebo Česka ho odmítlo podpořit. Rada bezpečnosti opakovaně nebyla schopna se na vlastní rezoluci o dění na Blízkém východě shodnout.

ביקשתי מהמועצה להבין את גודל הרגע: העולם נמצא בפרשת דרכים. האם יאמץ גישה תבוסתנית או עוצמתית? אנחנו הותקפנו על ידי הנאצים של החמאס. אבל היום בשונה מאז, איננו חסרי הגנה. יש לנו מדינה וצבא חזק. אנחנו האריה של יהודה ואנחנו נגן על עצמנו!

צפו ורטווטו >> pic.twitter.com/yB1NgbQKSz — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) October 31, 2023

Boje v Pásmu Gazy pokračují. Zpravodajský server britské BBC s odkazem na svědky v oblasti ovládané Hamásem informuje o explozích. Hamás podle agentury Reuters tvrdí, že „střílí kulomety a protitankovými střelami“ na izraelské síly, které se blíží ke městu Gaza. Objevují se také informace o poškození nemocnic v Pásmu Gazy.

Brigády Kásam, což je vojenské křídlo Hamásu, uvedly, že jejich bojovníci se v pondělí brzy ráno střetli s izraelskými silami, které vtrhly do Gazy. Bojovníci Hamásu tvrdí, že použili kulomety a zaměřili čtyři vozidla protitankovými střelami místní výroby a cílili i na dva izraelské tanky a buldozery na severozápadě oblasti.

Palestinský Červený půlměsíc v pondělí podle agentury AFP uvedl, že je znepokojen útoky poblíž jedné ze svých nemocnic na severu Pásma Gazy, kam se civilisté uchýlili, aby se ochránili před izraelskými útoky.

„Budova se otřásá a vysídlení civilisté a pracovní týmy mají strach a panikaří,“ uvedla organizace, která o bombardování v této oblasti informovala i v neděli večer.

Turecké ministerstvo zahraničí odsoudilo údajné izraelské bombardování, které poškodilo nemocnici turecko-palestinského přátelství v Gaze.

Nemocnice se jako jediná v oblasti starala o pacienty s rakovinou a Ankara o zařízení spolufinancovaném Tureckem již dříve informovala Izrael, uvedlo ministerstvo podle serveru The Times of Israel.

Izrael se dlouhodobě brání, že Hamás používá nemocnice jako střediska svých operací. Informace jednotlivých stran nelze ve válečných podmínkách ověřit.