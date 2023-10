ONLINE: Izrael ostřeluje oblast u nemocnic v Gaze. Podle armády je využívá Hamás

V severní části Pásma Gazy v noci na pondělí pokračují těžké letecké a dělostřelecké útoky Izraele, střety s Palestinci jsou hlášeny z jihu pásma z pohraniční oblasti východně od města Chán Júnis. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na palestinské zdroje. Server listu The Times of Israel informoval o útoku izraelské armády na cíle v Sýrii.

