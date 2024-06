Izrael chtěl změnit americký pohled na válku v Gaze. Odhalené dokumenty ukazují na ‚program Koncert‘

Investigativa britského deníku The Guardian odhalila dokumenty, které ukazují na snahu izraelské vlády ovlivňovat americkou debatu ohledně války v Gaze. Podle zjištění listu se Izraelci soustředí zejména na dění na amerických univerzitních kampusech a vyvíjejí snahu o redefinici antisemitismu v americkém právu. SVĚT VE 20 MINUTÁCH Jeruzalém/Washington 20:00 30. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelské tanky během útoku v Gaze | Foto: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency | Zdroj: Reuters

Amichai Chikli, ministr izraelské vlády za stranu Likud, byl loni v listopadu předvolán do izraelského parlamentu.

Měl zákonodárce informovat o tom, co by se dalo dělat proti narůstajícím protiválečným protestům mladých lidí ve Spojených státech, zejména na elitních univerzitách. Likudský ministr ujistil zákonodárce, že v rozpočtu jsou peníze na propagační kampaň, která je oddělená od tradičního PR izraelské vlády. Od té doby Chikli vede cílenou kampaň proti kritikům Izraele, píše The Guardian.

Kontroverzní program

Součástí této kampaně je až 80 už probíhajících programů. Podle ministra jde o prosazování izraelských zájmů „koncertním způsobem“. Jeho poznámka o „koncertu“ odkazuje k obnovení kontroverzního izraelského vládního programu původně známého jako Kela Shlomo. Ten byl vytvořen za účelem realizace takzvaných „aktivit kolektivního vědomí“ zaměřených převážně na Spojené státy a Evropu.

Izrael podle The Guardianu patrně obnovil tento kontroverzní program jako součást své širší komunikační kampaně. Program Koncert, nyní známý jako Hlasy Izraele, dříve spolupracoval se skupinami, které vedly ve Spojených státech kampaň za přijetí takzvaných anti-BDS zákonů. Ty měly postihovat Američany za účast na bojkotech a jiných nenásilných protestech proti Izraeli.

Historie programu sahá do roku 2017, kdy izraelské ministerstvo pro strategické záležitosti začalo připravovat program utajených kampaní s cílem ovlivňovat veřejné mínění. Úředníci si tehdy představovali mimovládní nástroj, který by „poskytoval rychlou a koordinovanou reakci proti pokusům o poškození obrazu Izraele ve světě“.

Nejnovější podoba programu je součástí intenzivní a někdy i tajné kampaně izraelské vlády, jejímž cílem je potlačit studentské protesty, apely lidskoprávních organizací a další projevy nesouhlasu. Podle britského deníku byly nedávné aktivity programu prováděny prostřednictvím neziskových organizací a dalších subjektů, které často nezveřejňují informace o svých dárcích.

Kontrola Mety a TikToku

Netrvalo dlouho a jedna z amerických advokačních skupin, která úzce spolupracuje s Chikliho ministerstvem, dosáhla významného vítězství. Řeč je o Institutu pro studium globálního antisemitismu a politiky.

Během prosincového slyšení v americkém Kongresu o údajném antisemitismu mezi protestujícími studenty se několik členů Sněmovny reprezentantů při dotazování univerzitních rektorů výslovně odvolávalo právě na výzkum jmenovaného institutu. Ten podle dostupných informací získal v roce 2018 většinu svých finančních prostředků od izraelské agentury, která zajištovala program Koncert.

Další americké skupiny spojené s programem vyvíjejí řadu iniciativ na podporu státu Izrael. Například CyberWell je proizraelská antidezinformační skupina vedená bývalými představiteli izraelské vojenské rozvědky a úředníky z programu Hlasy Izraele.

Etablovala se jako oficiální „důvěryhodný partner“ TikToku a Mety a oběma sociálním platformám pomáhá s kontrolou a úpravou obsahu. V nedávné zprávě CyberWell vyzvala společnost Meta, aby zakročila proti populárnímu sloganu „Od řeky k moři, Palestina bude svobodná“.

Proizraelští a protimuslimští

Deníky Haaretz a The New York Times nedávno odhalily, že Chikliho ministerstvo také použilo služby PR agentury k utajenému nátlaku na americké zákonodárce. Tato agentura využívala stovky falešných účtů, které zveřejňovaly proizraelský nebo protimuslimský obsah na sociálních sítích X, Facebook a Instagram. Izraelský resort popřel, že by se na kampani podílel, údajně však PR agentuře za příspěvky na sociálních sítích zaplatil asi dva miliony dolarů.

Dalším strategickým cílem programu je snaha o redefinici antisemitismu. Během slyšení v Knessetu zástupci Institutu pro studium globálního antisemitismu a politiky a další svědci diskutovali o potřebě podněcovat země, aby přijaly definici antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu. Ta podle kritiků ztotožňuje antisionismus a ostrou kritiku Izraele s antisemitismem, a tím omezuje možnost kritiky izraelské vlády a politiky státu.

Americká Sněmovna reprezentantů minulý schválila zákon, který zakotvuje takovou definici antisemitismu do standardů ministerstva školství. Pokud bude návrh zákona schválen Senátem a vstoupí v platnost, umožní federální vládě omezit financování vysokých škol nebo zahájit řízení o porušení občanských práv v případě, že univerzity připustí určitou kritiku Izraele, uzavírá britský The Guardian.