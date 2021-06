Mám určitou naději, že nová izraelská vláda přežije déle než pár měsíců, tvrdí expertka Kalhousová

V čele nové izraelské vlády po dvanácti letech nestojí Benjamin Netanjahu. Jak velké naděje na úspěch má nová, ideologicky různorodá vláda? A co do ní přinese historicky první strana zastupující arabskou menšinu v zemi? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byla Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:29 14. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Kroc se na politickou situaci v Izraeli ptal Ireny Kalhousové. | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Po dvanácti letech končí Benjamin Netanjahu v čele izraelské vlády a střídá ho miliardář Naftali Bennett. V neděli se v ulicích radovaly tisíce lidí. Je co slavit?

Myslím si, že ano. Už jen proto, že po dvou letech velké nestability má Izrael stabilní vládu. To si myslím, že je důvod k oslavě. Ti, kteří oslavovali především v ulicích Tel Avivu, oslavovali hlavně odchod Benjamina Netanjahua.

Poslechněte si celý rozhovor s ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Irenou Kalhousovou

Říkáte, že Izrael má stabilní vládu, ale parlament ji schválil jen těsnou většinou – 60 ku 59. Co to tedy znamená?

Opravdu se spekuluje, že dlouho nevydrží, protože je to vláda, kde jsou politické strany zleva, ze středu i zprava a že se záhy může rozpadnout, protože se neshodne na nějakých zásadních tématech.

Na druhou stranu Jair Lapid, který je autorem této velmi komplikované koalice, trpělivě vyjednával s koaličními partnery a připravil dohody, které mají předejít tomu, aby se rozpadla v průběhu volebního období. Já mám určitou naději, že přežije déle než pár měsíců.

V té osmičlenné koalici jsou tři pravicové, dvě centristické a dvě levicové strany. Vůbec poprvé v historii je ve vládě také arabská strana UAL. Dokážou najít společný kompromis?

Koalice především říká, že nemá ambice zasahovat do nejcitlivějších témat. Když se podíváme na vnitřní politiku státu, tak je to hlavně o postavení náboženství a státu, i když k nějakým drobným změnám dojde ve prospěch liberálnějšího přístupu.

Pak je tu zásadní téma – izraelsko-palestinský konflikt. Nečekala bych, že dojde k velkým zvratům, ale vidíme, že i tam by měl nastat určitý posun a vstřícnější hlas ve srovnání s předchozí vládou.

Celý rozhovor Vladimíra Kroce s ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Irenou Kalhousovou si poslechněte v přiloženém audiu.