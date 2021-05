Izrael se po 12 letech blíží vládě bez Netanjahua. Opoziční návrh kabinetu podpoří další strana

Lídr izraelské krajně pravicové strany Jamina Naftali Bennett podpoří opoziční návrh na vytvoření vlády, ve které po dvanácti letech už nebude premiérem Benjamin Netanjahu. Informují o tom v neděli zahraniční tiskové agentury. Bennettovo oznámení označují za klíčový krok pro vytvoření kabinetu. Jeruzalém 20:34 30. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelský premiér Benjamin Netanjahu | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Koaliční vládu se teď snaží sestavit opoziční lídr Jair Lapid, šéf strany Ješ Atid. Prezident Reuven Rivlin ho tímto úkolem pověřil, když se nepodařilo po březnových volbách sestavit vládní koalici Netanjahuovi. Lapid má čas na dohodu do středy 2. června.

„Oznamuji dnes, že mám v úmyslu ze všech sil pracovat na vytvoření vlády jednoty s Jairem Lapidem, předsedou (strany) Ješ Atid,“ uvedl v neděli Bennet ve svém televizním prohlášení. „Buď budou páté volby, nebo vláda jednoty,“ dodal šéf strany, která je podle BBC klíčová pro vytvoření nového koaličního kabinetu.

K sestavení vlády tyto strany potřebují hlasy dalších politických uskupení, včetně minimálně tiché podpory strany izraelských Arabů. Bennettovo rozhodnutí umožňuje Lapidovi vytvořit koaliční vládu složenou z pravicových, středových a levicových stran, poznamenala agentura Reuters.

Očekává se, že na základě dohody by se Bennett s Lapidem vystřídali na pozici premiéra, každý by měl vést zemi dva roky, uvedla agentura AP. Jako první by se do čela izraelské vlády postavil Bennett. Pokud Lapid ve vytvoření vlády nebude úspěšný, bude mít parlament 21 dní na výběr premiéra ze svých členů. Nepodaří-li se to ani poslancům, budou se muset konat nové volby. Ty by tak byly už pátými parlamentními volbami v Izraeli za dva a půl roku.