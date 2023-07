‚V takové zemi nebudu schopný žít.‘ Odpůrci izraelské justiční reformy se bojí ztráty demokracie

„Budeme tady stanovat, dokud nevyhrajeme. Chceme žít v demokratické zemi, a tak bojujeme. Možná budou hlasovat zítra, možná už dneska, uvidíme. Budeme hodně hlasití,“ popisuje pro Radiožurnál Noah.

Se svým přítelem Rífem právě přicházejí se svými batohy a vytahují z nich další stan, karimatky a spacáky.

„Máme práci, ale musíme být tady. Tak jsme si vzali dovolenou. Co se stane, když to odhlasují? Nevím. Nejspíš zůstaneme tady. Nebo se možná odstěhujeme do Česka.“

V Sacherově parku v Jeruzalémě, který sousedí s budovou Knesetu, stojí několik stovek převážně stříbrných malých stanů. Protestní stanové městečko tu vyrostlo už v sobotu večer. A kdo se tu usídlil, hodlá prý bojovat proti plánům vlády až do konce.

‚Budu muset odejít‘

Někteří, převážně mladí účastníci protestu, vnímají současnou situaci velmi osudově. „Nemáme jinou možnost, než tu protestovat. Pokud prohrajeme, tak přijdeme o zemi, ve které se dá žít. Doufám, že se nám podaří plán vlády změnit,“ říká David, což není jeho pravé jméno.

Dva studenti a jedna studentka výpočetní techniky si nepřáli svá jména uvést, všichni studují v Jeruzalémě. „Pokud ale schválí všechny zákony, které plánují, tak prostě už nebudeme mít demokracii. A já v takové zemi nebudu schopný žít, v zemi pod náboženskou restriktivní vládou, v diktatuře,“ pokračuje mladík.

David tvrdí, že vláda nemůže měnit pravidla hry, ani když má v Knesetu většinu. Jeho spolužák, říkejme mu Benny, se také obává, že mu mimo Izrael jednou bude líp. „V určitém okamžiku nejspíš dospěju k rozhodnutí, že už je to moc. Nedokážu teď ten okamžik určit. Ale pokud to v Izraeli bude pokračovat tímto směrem, tak budu muset odejít.“

Někteří sekulární Izraelci přiznávají, že je zbožná část národa jednou demograficky přečíslí. A že se jako sekulární Židé stanou menšinou, kterou by právě Nejvyšší soud měl chránit.

„Jakožto mladá sekulární žena mám strach. Mám strach z této sexistické a extrémně náboženské vlády,“ říká studentka Nurit, ani to není její pravé jméno. „Cítím, že tu nemůžu žít, že tu nemůžu prosperovat, že tu nemůžu ničeho dosáhnout. Nebo že bych tu mohla jednou vychovávat děti. Moc nevěřím, že se to ještě změní.“

Tahle část Izraelců je přesvědčená, že nové zákony drasticky změní jejich životy a celou zemi.