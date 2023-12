ONLINE: Izrael zvažuje také možnost, že nezabije vůdce Hamásu v Gaze, informují izraelská média

Izrael zvažuje i možnost, že nezabije vůdce radikálního palestinského hnutí Hamás v Pásmu Gazy, Jahjáva Sinvára a Muhammada Dífa, ale vyhostí je. Napsal to server listu The Times of Israel s odvoláním na izraelskou veřejnoprávní televizi Kan, podle níž by to mohlo být součástí řešení, které by zajistilo propuštění všech rukojmích stále držených v Gaze a napomohlo ukončení války.

Sledujeme online Tel Aviv 6:18 25. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít