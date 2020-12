Izraelci musí v březnu opět k volbám. Netanjahuovi roste pravicová konkurence, Modrobílí propadají

Izraelci půjdou už po čtvrté během necelých dvou let k předčasným volbám. O půlnoci vypršela lhůta pro schválení státního rozpočtu. Křehká koalice premiéra Benjamina Netanjahua a střídajícího premiéra Bennyho Gance se na něm nedokázala shodnout. Knesetu tak vypršel mandát a nové volby budou koncem března. Jeruzalém 13:26 23. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší soupeři? Benjamin Netanjahu z Likudu a Benny Ganc z koalice Modrá a bílá (koláž) | Foto: Abir Sultan/Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Od počátku byla trvanlivost této koalice pochybná. Vznikla po letošních třetích volbách mezi Benjaminem Netanjahuem a jeho největším odpůrcem Benym Gancem. A utvořila se pod velkým tlakem, aby nějaká vláda vůbec vznikla a Izraelci nemuseli jít znovu k volbám.

Na obou stranách byla také vidět velká podezíravost a mezi oběma hlavními koaličními partnery chyběla důvěra. Koaliční vláda vznikla na dohodě, že se Netanjahu s Gancem budou střídat na premiérském postu. Ganc měl Netanjahua v čele kabinetu vystřídat příští rok na podzim. Ale údajně se nechal už několikrát slyšet, že nevěří tomu, že Netanjahu tuto dohodu dodrží.

K rozpuštění Knesetu a novým volbám pak vedly jednotlivé kroky jako neshoda na státním rozpočtu, na pravomocech ministra spravedlnosti, což bylo důležité kvůli tomu, že Netanjahu čelí soudnímu procesu.

Premiér Benjamin Netanjahu komentoval konec koaliční vlády tak, že jeho strana Likud nové volby rozhodně nechtěla. Hodně si dával záležet na tom, aby zdůraznil, že nové volby nejsou jeho vinou. Zároveň řekl, že v nich jeho strana Likud drtivě zvítězí.

Ganc k tomu pak uvedl: „Netanjahu nás zatahuje do dalších voleb, protože se chce vyhnout soudní síni. Všechno ostatní je podvod a lest.“

Netanjahuovo vítězství?

Nicméně v posledních týdnech roste Netanjahuovi silná pravicová konkurence, a to ještě pravicovější než je jeho vlastní Likud. Jednak podle průzkumů hodně posílil Naftali Bennett se svou stranou Nová pravice, kterou vede s političkou Ajelet Šakedovou, a jednak nedávno založil stranu nazvanou Nová naděje odpadlík Likudu Gideon Saara, který v minulosti zastával několikrát ministerské funkce a před rokem se neúspěšně snažil v primárkách vyzvat Netanjahua v čele Likudu. Ten tvrdí, že do případné příští vlády s Netanjahuem nevstoupí.

Naopak Modrobílí, což je středové uskupení Bennyho Gance, zřejmě do příštích voleb příliš nezasáhnou. A to přestože v těch trojích předčasných volbách letos a loni byli Netajahuovi hlavním soupeřem. Zatímco v březnu získala 33 mandátů, teď jí průzkumy dávají pouhých pět, což je na hranici vstupu do parlamentu.

Netanjahuovi tak roste a může ho ohrozit hlavně konkurence z vlastního pravicového tábora. A jak je vidět, tak požadavek na odchod Netanjahua z čela vlády roste právě i mezi pravicovými voliči. Určitě v tom hraje i soudní proces, kterému Netanjahu ve svých korupčních kauzách čelí.

Opakované volby v Izraeli se konaly loni v dubnu, pak v září a znovu letos v březnu. Nové volby se mají uskutečnit 23. března, tedy za tři měsíce. Otázkou je, jaká bude v zemi koronavirová situace. Každopádně Izrael má velké plány s očkováním, koncem ledna chce mít naočkované nejzranitelnější skupiny populace.

Jak napsala agentura AP, příští volební kampaň se bude odehrávat na pozadí velké ekonomické recese a Netanjahuova soudu.