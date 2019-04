‚Bibi‘ usiluje o čtvrté křeslo premiéra v řadě. Proti němu stojí překvapení izraelských voleb, voják Ganc

Netanajhuovým hlavním sokem je bývalý náčelník generálního štábu izraelské armády Benny Ganc a jeho nová středopravicová strana Modrá a Bílá. Jeho náhlý a úspěšný vstup do voleb byl velkým překvapením předčasných voleb.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu z Izraele

Dalším překvapením voleb by bylo, pokud by izraelský prezident Re'uven Rivlin pověřil sestavováním vlády někoho jiného než současného premiéra. Šance jsou sice vyrovnané, ale Netanjahův Likud má mnohem lepší koaliční potenciál sestavit vládu s ostatními pravicovými stranami.

Podle průzkumů by mohla skončit těsně za Likudem, jenž si může ve 120členném parlamentu zajistit okolo 30 křesel. Vítěz voleb bude muset tradičně sestavovat koaliční vládu.

Zajímá vás dění v Izraeli a chcete se dozvědět více podrobností, kontext a souvislosti? Poslechněte si zpravodajský podcast Vinohradská 12:

Na Bibiho, jak je současný izraelský premiér přezdíván, předvolební kampaně už jsou Izraelci dlouhá léta zvyklí, v současných volbách usiluje stát se premiérem počtvrté v řadě.

Neokoukaná tvář

K tomu ale bude muset překonat svého hlavního rivala - vojáka Gance. Na závěrečném předvolebním mítinku své modro-bílé koalice na telavivském výstavišti si Benny Ganz na podium pozval další těžké zbraně, které mu mají pomoci k premiérskému křeslu - bývalého ministra obrany Moše Jálóna nebo lídra středové strany Ješ Atid Jaíra Lapida.

Jít k volbám, nebo je bojkotovat? Arabové v Izraeli jsou rozděleni, zastoupení ve vládě nikdy neměli Číst článek

„Cítím v něm nového ducha, upřímnost, důstojnost, člověka bez korupčních skandálů. Je úplně jiný, než Netanjahu,“ popsal Radiožurnálu Gancovy přednosti Telavivanka Nava, která se na mítink přišla podívat.

„Izrael by teď vůdce, jako je Ganc, potřeboval. Doufám, že lidi nebudou vysedávat v kavárnách a půjdou volit. Ganc je pro nás skutečnou nadějí. Modlím se za jeho vítězství. Občas z toho ani nemůžu spát,“ dodala.

Nic odlišného

Benny Ganc nesliboval voličům nic zásadně odlišného od Bibiho Netanjahua. Nabídl ale mladší, neokoukanou a čistší tvář: „Myslím, že ať už je to kdokoliv, po třinácti letech v úřadě by měl prostě odejít. Co za tu dobu udělat nestihl, to už neudělá,“ řekl jeden ze zúčastněných jménem Milton.

Viní Bibiho Netanjahua z toho, že Izraelce poštval proti sobě: „Já chci bezpečný a šťastný Izrael, kde by se všichni měli rádi. Teď to tak ale není. Současná vláda společnost rozděluje. Netanjahu ukazuje na jedny, že jsou to levičáci, na druhé, že jsou to Arabové, na další, že jsou černí, nebo bílí. Co to má znamenat? Všichni jsme přeci Izraelci. Pojďme k těmto dřívějším hodnotám vrátit,“ řekl.

Hlavním rivalem Netanjahuovy pravicové vládní strany Likud je někdejší náčelník generálního štábu izraelské armády Benny Ganc a jeho nová středopravicová strana Modrá a Bílá | Foto: Ammar Awad | Zdroj: Reuters

Poslední průzkumy dávají Benjaminu Netanjahuovi i Bennymu Gancovy stejné šance. „Má skvělou minulost, opravdu mu věřím. Určitě vyhraje, jsem si tím jistý,“ uvedl Gancův stoupenec Israel. Úplně jistý si ale v tuto chvíli nemůže být nikdo. Pozdě večer tak bude ve volebních štábech panovat velké napětí.

Kontroverzní hnutí

Volby se měly původně konat až v listopadu, loni v prosinci se ale vládní koalice shodla na vyhlášení předčasných voleb v dubnu. Za rozhodnutím stojí koaliční krize, kterou způsobil zákon o výjimkách z povinné vojenské služby pro ultraortodoxní židy.

Jedna malá demonstrace. Obyvatelé okupovaných Golanských výšin jsou smíření, že se k Sýrii nevrátí Číst článek

Izrael má nízký práh pro vstup do sněmovny, je to jen 3,25 %. Očekává se vstup asi 14 stran, ale kandiduje rekordních 39. Mezi těmi, které mají šanci se do izraelského Knesetu, neboli sněmovny, dostat, jsou i kontroverzní strany.

Mezi ně patří například uskupení Zehut, neboli Identita, Moše Feiglina. Toto uskupení vyzývá ke stavbě třetího chrámu v Jeruzalémě, k pobídkám Palestincům, aby se vystěhovali z oblasti a k legalizaci marihuany.

Další kontroverzní stranou je krajně pravicová strana Židovská síla, v jejímž čele stojí Michael Ben Ari. Vedení Židovské síly se považuje za následovníka rabína Meira Kahaneho, který požadoval vyhnání Arabů z Izraele a obsazených palestinských území a jejich anexi.

Celkově pravicové strany v Izraeli dlouhodobě sílí. Volební účast je v Izraeli tradičně vysoká, k čemuž přispívá i skutečnost, že den voleb je v zemi státním svátkem. Volební místnosti budou otevřeny do 21.00 SELČ, první výsledky by měly být známy během noci na středu.

V Izraeli se v úterý uskuteční předčasné parlamentní volby, které jsou označovány za referendum o úspěšnosti současného premiéra Benjamina Netanjahua | Foto: Ammar Awad | Zdroj: Reuters