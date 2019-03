‚Cítím spíš demokracii.‘ Izraelská ministryně se ve volebním spotu voní fašismem

Ministryně a poslankyně Knesetu si v černobílém videu nasazuje náušnice, schází ze schodů a pohazuje vlasy. Šeptá přitom základní pilíře své politiky, které hodlá prosazovat, pokud za tři týdny uspěje v předčasných volbách její strana New Right. Patří mezi ně například reforma soudnictví nebo omezení pravomocí Nejvyššího soudu. Na konci spotu pak směrem k divákovi pronese, že jí obsah flakonku voní spíše jako demokracie, píše britský The Guardian.

Ironický klip má zesměšňovat kritické hlasy proti Šakedové, které poukazují na autoritářské tendence strany New Right. Tu Šakedová zakládala společně se současným ministrem školství Naftali Benetem. Uskupení, prosazující anexi Západního břehu Jordánu nebo právo izraelských soudů soudit vojáky obviněné ze šikany, v posledních průzkumech ztrácí.

Spot Šakedové se setkal se smíšenými reakcemi izraelských komentátorů. Někteří poukazují na nevhodnost vtipkování o fašismu a spot je podle nich přes čáru. Někteří uživatelé sociálních sítí ve zbytku světa navíc klip pochopili doslovně.

Izraelská pravice dlouhodobě kritizuje místní soudy, které považuje za příliš liberální. Nejvíce jí vadí politika Nejvyššího soudu. Ten například povolil volební účast arabským stranám Hadash-Taal a Raam-Balad. Šakedová v roce 2017 prosadila zvolení tří konzervativních soudců.