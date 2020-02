Izrael čekají třetí volby za rok, průzkumy nemají favorita. Podle komentátorů panuje mezi voliči apatie

Izraelci půjdou v pondělí ke třetím parlamentním volbám za necelý rok. Jde o izraelskou a zřejmě i světovou premiéru, již si vynutila neschopnost vůdců politických stran dohodnout se po minulých volbách na vládní koalici. Průzkumy předpovídají i tentokrát velmi těsný výsledek mezi nejsilnější pravicovou stranou Likud premiéra Benjamina Netanjahua a centristickým uskupením Modrá a bílá exnáčelníka generálního štábu armády Bennyho Gance. Jeruzalém 14:01 29. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tříměsíční volební kampaň se soustředila spíše na osobnosti Netanjahua a Gance než na volební programy | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Pokud přetrvá jejich odpor k vládě národní jednoty a těsný výsledek se potvrdí, nevylučují odborníci čtvrté volby v řadě.

Ve volbách loni v dubnu vyhrál těsně Likud, ale Netanjahu nezískal spojence na to, aby sestavil vládu, která by měla ve 120členném parlamentu aspoň 61 křesel. V září zvítězila rovněž těsně Modrá a bílá, šanci sestavit vládu dostal Ganc i Netanjahu, ale ani jeden nebyl úspěšný.

Od září se přihodilo dost věcí na to, aby to ovlivnilo postoje voličů, ale průzkumy žádnou změnu nezaznamenaly. Podle těch posledních bude výsledek opět těsný, situace se zlepšuje ve prospěch Likudu. Ten by mohl získat 35 křesel, Modrá a bílá 33. Pravice bude schopná dát dohromady 59 křesel a Ganc spolu s arabskou kandidátkou 56.

Jako premiéra si přeje Netanjahua 45 procent občanů, zatímco Gance jenom 36 procent. Izraelci jsou navíc velmi skeptičtí co do šance na sestavení vlády a 30 procent z nich si myslí, že zemi čekají čtvrté volby.

Obvinění z korupce

Loni v listopadu generální prokurátor obvinil Netanjahua z podvodu, korupce a zneužití důvěry. Proces s ním má začít 17. března, krátce po volbách. Pokud zůstane v úřadu, bude v Izraeli první činný premiér, proti němuž se povede soudní řízení. O voliče ale kvůli tomu nepřišel.

V lednu mu přišel na pomoc Bílý dům, když zveřejnil nový blízkovýchodní plán. Počítá se v něm mimo jiné s anexí židovských osad a údolí Jordánu a za určitých podmínek i s ustavením nesuverénního palestinského státu. Nové voliče to ale Netanjahuovi nepřineslo. A nezískal tím ani Ganc, který s anexí souhlasí. Pro voliče klonící se k levici je tím příliš pravicový.

‚Bezprecedentní situace‘

Jak uvádějí izraelští novináři, izraelská politika je tradičně bouřlivá, avšak současná situace je bezprecedentní - dvoje volby tak brzo po sobě se v zemi nikdy nekonaly a třetí už vůbec ne. A nikdy se nevolilo za situace, kdy úřadujícímu premiérovi hrozí trestní řízení. Netanjahu zůstává premiérem i v této krizi, avšak z rozhodnutí nejvyššího soudu nemůže vláda navrhovat zásadní změny zákonů.

Občané budou vybírat z více než 20 politických stran, jež potřebují na vstup do Knesetu získat nejméně 3,25 procenta hlasů. Uskupení, která připadají v úvahu pro sestavení vlády, je ale méně. Kromě Likudu a Modré a bílé je to strana ruských přistěhovalců Izrael je náš domov, Nová pravice, ortodoxní strana aškenázských židů Jednotný judaismus tóry, sefardská strana Šas a levicově orientovaná trojkoalice složená ze Strany práce, Gešeru a Merecu.

Strana práce, která dominovala izraelské politice tři desetiletí a po 20 let neprohrála volby, nyní nemá šanci dostat se do parlamentu jinak než ve spojenectví se zbylou levicí. Arabská Společná kandidátka sice může skončit opět jako třetí nejsilnější v parlamentu, ale do vlády s ní nikdo nepočítá.

Izraelští Arabové

I když někteří komentátoři zářijové volby označují za zapomenutelné, z hlediska izraelských Arabů byly revoluční. I když Arabové tvoří pětinu obyvatelstva, arabští voliči i politici nemohli zasáhnout do politiky. Arabské strany sice byly zastoupeny v parlamentu, ale nikdy ve vládě a většinou ve sporu jak s izraelskou levicí, tak pravicí.

V září ale jejich koalice získala 13 křesel a stala se třetí nejsilnější v parlamentu. Stejného výsledku má podle průzkumů dosáhnout i tentokrát. Po zářijových volbách učinila bezprecedentní krok a podpořila Gance coby možného příštího premiéra. Poprvé za 27 let doporučila nějaká arabská strana Žida a sionistu do křesla předsedy vlády.

Patovou situaci může vyřešit vysoká účast, avšak všichni komentátoři se shodují, že mezi Izraelci panuje apatie a únava. V zemi, která před volbami vždy žila politikou, se o ní teď lidé odmítají bavit. Do hry může vstoupit i situace kolem koronaviru. Odborníci očekávají nižší účast než v září, kdy přišlo volit 69,8 procent oprávněných voličů. Těch je nyní 5,9 milionu.

Politolog z Hebrejské univerzity Reuven Hazan se obává důsledků častého vypisování předčasných voleb. „Stala se z toho přijatelná věc, mění se tím pravidla hry,“ řekl. Jeho kolega Gideon Rahat poukázal na to, že netypickou volební situaci komplikuje fakt, že Netanjahu podrývá víru lidí v média a soudy a stále mluví o spiknutí proti němu. „Takové míchání populismu a voleb ohrožuje demokracii,“ soudí.