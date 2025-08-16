Izrael začne připravovat Palestince na přesun na jih Pásma Gazy. Netanjahu jedná i o jejich vysídlení

Izraelská armáda bude od neděle připravovat obyvatele Pásma Gazy na jejich přesun z válečných míst do jižní části tohoto palestinského území, uvedl v sobotu podle agentury Reuters armádní mluvčí Avichaj Adraee. Od neděle tak začne Palestincům vydávat stany a další vybavení pro vytvoření přístřešků. Izrael plánuje novou ofenzívu s cílem získat kontrolu nad největším městem Gaza v severní části tohoto území.

Zároveň jedná vláda premiéra Benjamina Netanjahua s Jižním Súdánem o možnosti přesunout do této africké země Palestince z Pásma Gazy. Kromě Juby prý o této možnosti Izrael vyjednává také s Indonésií, Ugandou, Libyí a mezinárodně neuznaným Somalilandem.

Izrael vede po teroristickém útoku ozbrojenců z hnutí Hamás z října 2023 válku v Pásmu Gazy, kvůli které už podle palestinských úřadů ovládaných Hamásem přišlo o život zhruba 61 600 lidí. Tato čísla ale nelze ověřit z nezávislých zdrojů. 

Plány či nápady na přesun Palestinců z Pásma Gazy mezinárodní i palestinské organizace dlouhodobě kritizují. Mohlo by jít podle nich o nucené vysídlení, které porušuje mezinárodní právo.

Po nástupu do úřadu často mluvil o přesunu všech Palestinců z Pásma Gazy také americký prezident Donald Trump. Plán odmítly prakticky všechny země, které se k němu vyjádřily, podpořili ho však izraelští vládní politici. 

