Izrael zahájil pozemní ofenzivu s cílem obsadit město Gaza. Kroku předcházely intenzivní vzdušné útoky
Izraelská armáda v noci na úterý zahájila očekávanou pozemní ofenzivu s cílem obsadit město Gaza. Informovaly o tom americký server Axios a izraelský The Jerusalem Post. Do Gazy podle nich vjely izraelské tanky. Kroku předcházely intenzivní vzdušné útoky. Zprávy o pozemní ofenzivě přišly několik hodin poté, co židovskému státu vyjádřil podporu americký ministr zahraničí Marco Rubio. Izrael ofenzivu zatím oficiálně nepotvrdil.
Izraelský bezpečnostní kabinet v srpnu rozhodl o plánu dobýt město Gaza, zničit tím palestinské teroristické hnutí Hamás a zajistit tak návrat rukojmí zadržovaných ozbrojenci.
Izraelská armáda proto vyzvala všechny obyvatele města Gaza, aby uprchli do takzvaných humanitárních zón dále na jih Pásma Gazy.
Během minulého týdne izraelská armáda zvýšila počet vzdušných útoků na město Gaza a zničila desítky výškových budov, které podle ní využíval Hamás pro vojenské účely. Bombardování Gazy nabralo na intenzitě v pondělí večer, načež do města vjely první izraelské tanky, uvedl Axios s odvoláním na místní média.
Eskalace války
Operace znamená eskalaci války, která trvá téměř dva roky. Očekává se, že zvýší počet obětí a prohloubí humanitární katastrofu v palestinské enklávě, připomněl Axios s tím, že proti zahájení ofenzivy se vyslovili šéfové izraelské armády i tajných služeb.
Ofenziva začala několik hodin poté, co se americký ministr zahraničí Marco Rubio setkal v Jeruzalémě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a členy jeho kabinetu.
Šéf americké diplomacie řekl, že Izrael má ve válce v Pásmu Gazy neotřesitelnou podporu Spojených států.
Dva izraelští představitelé podle serveru Axios uvedli, že Rubio řekl Netanjahuovi, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa podporuje pozemní operaci, chce ale, aby byla provedena rychle a co nejdříve skončila.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž palestinští ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy bylo od začátku války při izraelských útocích zabito bezmála 65 tisíc Palestinců, uvedla agentura WAFA. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většina obětí jsou civilisté.