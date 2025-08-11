Izrael záměrně zabil pětici novinářů mířenou střelou. Pracovník televize měl být velitelem buňky Hamásu
Katarská televize Al-Džazíra odsoudila zabití pěti svých novinářů ve městě Gaza. Izrael přiznal, že na ně zaútočil záměrně. Podle armády byl korespondent Al-Džazíry Anas Šeríf zároveň velitelem buňky Hamásu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu mezitím hájí svůj plán město Gazu vojensky dobít. Odmítá přitom, že by chtěl Gazu permanentně okupovat.
Korespondenta Anasa Šarífa a jeho čtyři spolupracovníky z týmu televize Al-Džazíra zabila přesně mířená střela v novinářském stanu, který stál naproti nemocnici Šífa v centru města Gazy.
Izrael nálet přiznal. Al-Džazíra ho označila za další blatantní útok na svobodu tisku a za zoufalý pokus umlčet hlasy, které ukazují podmínky izraelské okupace a války v Gaze. Zároveň za jeden z posledních hlasů, protože těch novinářů podle Al-Džazíry neustále ubývá.
Izraelská armáda naopak už dlouho tvrdí, že právě zabitý Anas Šaríf byl velitelem buňky Hamásu, která byla zodpovědná za odpalování raket. Izrael také dlouhodobě tvrdí, že mnozí palestinští teroristé pracují právě pod legendou novinářské činnosti.
Faktem však je, že Izrael do pásma Gazy nepustil od samotného začátku války předloni na podzim žádného zahraničního novináře. Pokud odhlédneme od několika press tripů pořádaných přímo izraelskou armádou.
Z Gazy proto reportují pouze místní novináři, i když třeba pracují pro zahraniční média. V dnešní době je hodně nestandardní, že novináři nemohou ten konflikt pokrývat přímo na místě.
‚Globální lživá kampaň‘
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli uspořádal dvě tiskové konference. Jednu v angličtině pro světová média a druhou v hebrejštině pro média izraelská.
Izrael musí podle Netanjahua pokračovat. ‚Zprávy o situaci v Gaze jsou součástí globální kampaně lží,‘ řekl
Číst článek
V té anglickojazyčné premiér Netanjahu popíral obvinění z údajně krutého jednání vůči civilistům v Pásmu Gazy, jejich hladovění a další. Toto nazval globální lživou kampaní.
Ukázal tři nejznámější případy dětí, jejichž fotografie se objevují. Řekl, že to jsou případy dětí, které trpěly jinými nemocemi a že jsou to v podstatě „fake stories“.
Netanjahu také na tiskové konferenci uvedl, že Izrael nikdy nepřestal umožňovat dodávky humanitární pomoci do Pásma Gazy, což zpochybnili novináři. Ví se totiž, že na jaře tohoto roku byla oblast dva měsíce pod totální blokádou a nic se tam skutečně nedostalo.
Premiér na tiskové konferenci také obhajoval plán na dobytí města Gazy. Odmítl námitky armády a bezpečnostních složek, že by to ohrozilo životy posledních dvaceti rukojmích, které stále ještě drží ozbrojenci v Gaze.
Uvedl, že po nereálných požadavcích Hamásu při posledních jednáních je právě vojenské dobytí města Gazy jedinou cestou, jak ty rukojmí osvobodit. Také upřesnil, že Izrael má „kreativní nápady“, jak toho dosáhnout.
Budoucnost Pásma Gazy
Netanjahu zdůraznil, že Izrael nechce v pásmu Gazy zůstat. Řekl, že „Gazu chce osvobodit“ od Hamásu, a nikoliv ji okupovat.
Izrael chce obsadit město Gaza. Efekt to mít nemusí a navíc hrozí popravy rukojmích, varuje Taterová
Číst článek
Také nastínil plán po dobytí města Gazy. Nejdříve je podle něj potřeba zcela odzbrojit Hamás a následně by se měly vedení ujmout orgány přechodné arabské správy.
Premiér uvedl, že izraelská vláda už má několik kandidátů. Ty ale neupřesnil. Součástí té správy ale podle něj rozhodně nebude Hamás a nebude jí ani palestinská samospráva.
A svým krajně pravicovým ministrům vzkázal, že Izrael skutečně nechce v Gaze zůstat. Ministři jeho vlády naopak žádají novou okupaci Pásma Gazy, a dokonce výstavbu nových židovských osad.
Uznání státu Palestina
Australský premiér Anthony Albanese řekl, že v září Austrálie uzná stát Palestina. Je to ve stejný termín, jako to hodlá učinit Francie, zřejmě Kanada a možná Velká Británie.
Pokud jde o reakci Izraele, tak premiér Netanjahu rozhodnutí Austrálie znovu označil za absurdní a řekl, že Palestinci nechtějí stát budovat, ale chtějí ho zničit.