Izrael zaútočil na několik íránských měst. Rakety zasáhly jaderný ústav i obytné budovy

Izrael v noci na pátek provedl preventivní útok v Íránu, oznámil podle serveru The Times of Israel izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo podle agentury AP slyšet několik explozí, o nichž vzápětí informovala také íránská státní média. Izraelská armáda potvrdila, že zasáhla „tucty vojenských objektů včetně jaderných cílů v různých částech Íránu“, napsal zpravodajský web The Guardian.

Teherán 3:10 13. 6. 2025 (Aktualizováno: 4:55 13. 6. 2025)