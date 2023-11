Izraelská televize vyzradila plán na Zelenského návštěvu Izraele. Ta je teď nejistá

„Zelenskyj chtěl, aby se veřejnost o jeho návštěvě dozvěděla, teprve až vstoupí na izraelskou půdu,“ řekl diplomat. „Je velice zklamán.“

Pokusy o pogrom ukazují, že je ruský režim slabý a nerozhodný, myslí si ruská politoložka Stanová Číst článek

Od února 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, Zelenskyj Izrael nenavštívil a na Ukrajinu nepřicestoval ani izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Avšak v současné době, kdy Moskva hostí představitele radikálního palestinského hnutí Hamás, které před měsícem brutálně zaútočilo na Izrael, a současně v OSN předkládá rezoluce namířené proti Izraeli, může mít Jeruzalém zájem na stočení orientace zahraniční politiky blíže ke Kyjevu, poznamenal ToI.

The Times of Israel připomněl také „vřelé“ setkání Zelenského s Netanjahuem na okraj zářijového zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.

Izraelská armáda pokračuje v pozemní vojenské operaci v Pásmu Gazy s cílem zcela vymýtit hnutí Hamás v reakci na útok ze 7. října, při němž ozbrojenci Hamásu v jižním Izraeli pozabíjeli na 1400 lidí, většinou civilistů.