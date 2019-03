Je to i náš stát, odmítají izraelští Arabové premiérovy výroky. Netanjahu vůči nim před volbami přitvrdil

Izrael není státem všech svých občanů, ale výhradně občanů židovských. Právě to remiér Benjamin Netanjahu to vzkázal pár týdnů před volbami arabské menšině, která tvoří pětinu obyvatel země. Poukázal přitom na Zákon o národním státě, který jeho vláda přijala loni. Netanjahuův výrok odmítl prezident Reuven Rivlin, podle něhož země nemá žádné občany první či druhé kategorie. To, že Izrael není jen židovským státem, je vidět na každém kroku.

Tel Aviv 6:34 27. března 2019