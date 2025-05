Izrael zřejmě zaútočí na Gazu z několika míst zároveň, aby ji celou kontroloval, čeká expert Záhora

Izraelská ofenziva v Pásmu Gazy se rozšíří, schválil izraelský bezpečnostní kabinet. Rozhodnutí se očekávalo potom, co armáda už v sobotu začala rozesílat desetitisíce povolávacích rozkazů. V Gaze přitom panuje bezprecedentní humanitární katastrofa, připomíná pro Český rozhlas Plus politolog Jakub Záhora z Katedry blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. „Máme zprávy o masovém hladu především v severní části Gazy,“ zdůrazňuje. Rozhovor Gaza 15:43 5. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gaza, zničené centrum města | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Co se dá očekávat od rozšíření izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy?

Zatím to není úplně jisté. Ale v zásadě se dá čekat, že operace bude probíhat na několika místech zároveň.

Izraelská armáda po 7. říjnu obsazovala jednotlivé čtvrti v Gaze od severu na jih, tedy postupovala jižním směrem. Teď se očekává, že zaútočí v několika bodech a že tedy bude kontrolovat celé území Gazy najednou.

Uplynuly dva měsíce od chvíle, co Izrael přerušil humanitární pomoc do Pásma Gazy. Dá se říct, jaká je tam teď situace?

Zcela katastrofická. I před zastavením dodávek byla situace velmi špatná vzhledem k tomu, že válka už trvá rok a půl. Nicméně po dvou měsících máme zprávy o úmrtích v důsledku nedostatku živit, o masovém hladu především v severní části Gazy.

V odborné komunitě je shoda na tom, že tohle je bezprecedentní humanitární katastrofa a zároveň jasné porušení mezinárodního práva ze strany Izraele.

Musím dodat, že Izrael to odmítá. Kromě toho, že vláda Izraele v neděli schválila zmíněné rozšíření ofenzivy, mluvila také o reakci na útoky jemenských Húsiů nedaleko Mezinárodního letiště Bena Guriona poblíž Tel Avivu. Jak podle vás Izrael zareaguje?

Podle toho, co víme, zřejmě reakce přijde později. Nedá se čekat, že by Izrael na útok zareagoval bezprostředně. Já osobně předpokládám, že dojde k bombardování húsijských cílů v Jemenu.

Zároveň je dobré dodat, že tam probíhá už od března ofenziva ze strany Spojených států, izraelského spojence proti jemenským povstalcům. Můj odhad je, že Izrael se přidá k tomuto bombardování húsijských cílů.

Útok na leziště Ben Guriona je velmi vážný vzhledem k tomu, že je to hlavní spojovací tepna mezi Izraelem a zbytkem světa. Zároveň tam ale nedošlo k vážným škodám a naštěstí nebyl při útoku nikdo zraněn. Proto podle mě nebude ta reakce tak tvrdá, jako by byla, kdyby došlo ke ztrátám na životech nebo zásadnímu poškození infrastruktury.

Proti Íránu a Húsijům

Podle premiéra Benjamina Netanjahua za úderem stojí Írán, kterému pohrozil odvetou. Může mít Netanjahu pravdu?

Tento výrok čtu jako součást dlouhodobého izraelského diskurzu, kdy se Izrael snaží z dobrých důvod poukázat na vliv Íránu v regionu.

Vztah Húsiů a Íránu je komplexnější. Írán je podporuje. Nicméně není to tak, že by byl Teherán přímo odpovědný za jednotlivé kroky. Podle mě je to spíš součást širšího soupeření mezi Izraelem a Íránem, a to v kontextu současných jednání o íránském nukleárním programu mezi Spojenými státy a Íránem.

Američané v posledních týdnech provedli několik úderů na cíle húsijských povstalců v Jemenu. Televize CNN v této souvislosti píše, že navzdory americkému úsilí jemenští povstalci pokračují ve svých útocích. Čím si to vysvětlujete?

Tím, že tato operace Spojených států se zatím omezuje na letecké údery. Zatím tam neproběhla pozemní invaze, jaké jsme byli například svědky v Gaze. A proto to má jen omezený dopad.

Aby bylo jasné, já neprosazuji pozemní invazi do Jemenu. Ale myslím, že spíš to zatím není úplně otevřená totální válka mezi Spojenými státy a Húsii. Spíš se Spojené státy snaží naznačit svými údery, že válku mohou dál eskalovat. Zatím nic nevede k deeskalaci a zároveň se jedná jen o částečném zapojení těch velmi širokých kapacit, které Amerika má.

Ještě se znovu vrátím k nedělnímu húsijskému útoku na izraelské letiště. Za jak vážné narušení bezpečnosti země to považujete?

Za poměrně vážné. Raket, které Jemenci odpálili, bylo, tuším, od března necelých 30. A je dobré říct, že se zatím vyšetřuje, proč v neděli raketa vůbec mohly na letiště dopadnout. Protože předchozí desítky raket Izrael sestřelil. Podle všeho se jedná spíše o technickou závadu, která bude určitě vyšetřena.

Nicméně to, že raketa dopadla zrovna do oblasti klíčového letiště, je v Izraeli bráno velmi vážně a povede to k přenastavení mechanismů. Zároveň nedošlo ke ztrátám na životech, takže se spíš jedná o varování, že v případě většího útoku by to mohlo dopadnout hůře.