Izraelci pocítili úlevu. Ví ale, že úder USA na Írán může znamenat více útoků, říká česká velvyslankyně

Zhruba v době, kdy Spojené státy zaútočily na tři íránské jaderné objekty, přistálo v Praze letadlo s dalšími 80 českými občany, kteří se kvůli válce rozhodli opustit Izrael. Opuštění Izraele teď komplikuje uzavření jeho vzdušného prostoru kvůli bojům a také zrušené spoje dopravců. „Do deseti českých občanů by mělo zájem odjet, ale necítí se na to jet po zemi," říká česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová. Rozhovor Tel Aviv 13:09 22. června 2025

Jsou v tuto chvíli už evakuováni všichni Češi z Izraele, kteří o to projevili zájem?

Všichni Češi, kteří projevili zájem být evakuováni pozemní cestou, již odjeli těmi dvěma evakuačními lety. Evidujeme přibližně do deseti českých občanů, kteří by měli zájem rámcově odjet, ale necítí se na to jet po zemi a rozhodli se raději počkat, až bude otevřené letiště.

Ten první let odlétal z Egypta. Můžete prozradit, jestli i ten druhý letěl z Egypta?

Domnívám se, že v tuhle chvíli už to není žádná utajovaná informace. I ten druhý let letěl z egyptského Šerm-al-šejku.

Když jsme v sobotu mluvili s evakuovaným českým velvyslancem v Íránu, popisoval, jak složité bylo dostat se po zemi z Íránu do Ázerbájdžánu. Jak problematické je dostat se po zemi z Izraele do Egypta?

Cesta samotná není nijak složitá. Hlavní problém je, že ta cesta je relativně dlouhá a přes určitou část, když se jede podél Mrtvého moře, to není žádná dálnice, kterou se projíždí. Potom může být různý proces na izraelsko-egyptské hranici, ale při obou evakuačních letech to probíhalo hladce.



Samozřejmě jsou tam různé vcelku byrokratické procedury, takže samotný přechod hranice těm oběma skupinám trval něco mezi dvěma a třemi hodinami. Nezažili jsme žádnou výraznou překážku nebo nějaký problém.

Když se vrátíme k nočnímu vývoji mezi Izraelem a Íránem, respektive teď už i mezi Spojenými státy a Íránem, tedy k těm americkým útokům, jaké na to přicházejí v Izraeli reakce? Vede to třeba k tomu, že by se v Izraeli posílila bezpečnostní opatření?

Je to tak. Izraelská civilní obrana hned kolem půl čtvrté ráno, čili bezprostředně po těch útocích, vydala zpřísnění bezpečnostních opatření. To znamená, že je zakázáno jakékoliv shromažďování, jsou zakázány všechny pracovní aktivity, které nejsou nezbytné a všechny školy jsou pouze online.

Zároveň izraelská společnost svým způsobem pocítila úlevu z toho, že Spojené státy do toho konfliktu vstoupily a vykonaly to, o čem si nikdo nebyl jistý, jestli Izrael je schopný vykonat samostatně, čili zničení jaderného reaktoru ve Fordou, byť si všichni uvědomují, že to může znamenat více odvetných íránských útoků proti izraelskému území.



Zatím přišly dvě vlny během jednoho takového dalšího útoku dnes ráno a od té doby Izraelci očekávají, jestli přijde ještě něco.

Teď mluvíme o situaci přímo v Izraeli, ale Izrael tvrdí, že se mu podařilo zmařit íránský plán na útok proti izraelským občanům na Kypru. Právě tam se shromažďují tisíce lidí, kteří buď čekají na návrat do Izraele nebo zemi opustili. Je i tohle aktuální téma v Izraeli? Je třeba nějaké doporučení pro Izraelce, kteří jsou mimo území Izraele v evropských zemích?

Tam je doporučení jenom k opatrnosti. Tuhle informaci jsme tady zaznamenali, proběhla všemi izraelskými médii, ale nemyslím si, že by měla nějaký vliv na způsob, jakým se izraelští občané budou vracet domů.



Izrael rozběhl přibližně před dvěma dny a dnes nad ránem pozastavil takové evakuační lety, řekla bych, pro své občany z celého světa zpátky do domů do Izraele. Určitá část těch lidí se vrací právě přes Kypr, který je Izraeli poměrně blízko.