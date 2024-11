Izraelci v Jeruzalémě zadrželi dva francouzské policisty. Vztahy obou zemí se nadále zhoršují

Napěti mezi Francií a Izraelem nadále roste. Po slovních přestřelkách mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macron a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem vzájemné vztahy vyostřil incident ve východní části Jeruzaléma. Izraelci tam zadrželi dva francouzské policisty. Vše se navíc odehrálo při návštěvě francouzského ministra zahraničí. Francie si kvůli těmto událostem předvolává izraelského velvyslance Od stálého zpravodaje Paříž 12:00 9. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Účastník demonstrace poté, co izraelský premiér odvolal ministra obrany | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Izraelci zadrželi dva francouzské policisty, protože žádali Izraelce, aby nevstupovali na poutní místo ve východním Jeruzalémě jménem Eleona, které je pod francouzskou samosprávou už přes 150 let.

Situace se velmi rychle vyhrotila, jak je patrné z videa, které se rozšířilo na sociálních sítích. Izraelci začali chytat Francouze za ruce, francouzští policisté několikrát opakovali, aby na ně nesahali. Izraelské bezpečnostní složky nakonec francouzské policisty krátce zadržely a pak je propustily.

ALERTE - Incident diplomatique à #Jérusalem. La police israélienne est entrée "armée" et "sans autorisation" dans le domaine national français de l'Eleona. 2 gendarmes français ont été arrêtés. Le ministre français des Affaires étrangères refuse d'entrer.pic.twitter.com/6d6BIzQlKm — Infos Françaises (@InfosFrancaises) November 7, 2024

Vše se odehrálo krátce předtím, než na toto poutní místo měl přijet francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barreau.

„Ozbrojené izraelské bezpečnostní složky vstoupily na tohle místo bez povolení Francie. Tato situace je nepřijatelná,“ řekl ministr, který zároveň zdůraznil, že tento incident může ještě oslabit francouzsko-izraelské vztahy.

Barreau tento týden přijal do Izraele, aby tam vyjednával o řešení konfliktu jak v Pásmu Gazy, tak i v Libanonu.

‚Zastavte zbrojní dodávky‘

Roztržka mezi bezpečnostními složkami zapadá jako další střípek do vyostřených vztahů mezi oběma zeměmi. Důkazem je předvolání izraelského velvyslance na francouzské ministerstvo zahraničí, což je v diplomatickém jazyce opravdu výrazný krok.

Prezident Emmanuel Macron v uplynulých týdnech prosazoval se Spojenými státy plán na klid zbraní na Blízkém východě. Ten ale nakonec Izraelci nepřijali. Macron nad tím vyjádřil lítost a vyzval k ukončení zbrojních dodávek Izraeli, což byla zpráva hlavně pro Spojené státy.

Na to právě pak velmi silně reagoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který vyjádření o ukončení zbrojních dodávek označil za hanbu a zdůraznil, že by všechny civilizované země měly stát na straně Izraele.

Gratulující billboardy Donaldu Trumpovi ke zvolení prezidentem v Jeruzalémě | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Národy proti sobě na hřišti

Francie bude příští týden navíc hostit zápas fotbalových reprezentací obou zemí. Především po událostech v Amsterdamu, kdy byly zraněné desítky Izraelců během potyček fanoušků, se tak Francie snaží výrazně posílit bezpečnost.

Utkání se má odehrávat na stadionu Stade de France, tedy na francouzském národním stadionu na severním okraji Paříže ve čtvrti Saint-Denis. Platit budou podobná opatření jako během olympijských her, protože tento stadion hostil závěrečné ceremoniály jak olympijských, tak i paralympijských her.

V okolí budou opět nasazené bezpečnostní složky, bude tam hlídkovat na dva a půl tisíce policistů, dojde také k uzavření okolních restaurací a podniků, zakázány budou také přelety bezpilotních letounů a dronů a auta nebudou moct zajíždět do podzemních garáží stadionu.

Ministr vnitra Bruno Retailleau odmítl zápas zrušit nebo přesunout. Podle něj by to byl ústupek jak násilí, tak i antisemitismu. Předseda židovských institucí ve Francii Yonathan Arfi se v rozhovoru pro deník Le Figaro postavil proti zrušení zápasu. Podle něj by Francie měla být schopná uspořádat takové utkání i v těchto podmínkách.

Nový francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau | Foto: Sarah Meyssonnier | Zdroj: REUTERS/File Photo