Izraelská armáda se posouvá v oblasti Chán Júnisu. Zabila tam dalších 40 bojovníků Hamásu

Izraelská armáda v úterý oznámila, že v pondělí zabila dalších 40 bojovníků palestinského hnutí Hamás při postupu ve městě Chán Júnis na jihu Pásma Gazy. Pozice Hamásu ostřelovalo v oblasti též izraelské námořnictvo. V pondělí padli v bojích v Pásmu Gazy další čtyři vojáci, čímž se počet obětí z řad izraelské armády od začátku její pozemní operace v Gaze koncem října zvýšil na 180, informoval server The Times of Israel. Tel Aviv 11:17 9. ledna 2024

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že na severu Pásma Gazy dokončila likvidaci vojenských struktur Hamásu a že se chce nyní více soustředit na operace ve střední a jižní části (ilustrační foto) | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

V úterý ráno také izraelská policie zabránila skupině demonstrantů v přístupu k přechodu Kerem Šalom na izraelské hranici s Pásmem Gazy. Zdůvodnila to tím, že oblast je vojenskou zónou. Šlo o příbuzné lidí, které palestinští ozbrojenci z Hamásu unesli při útoku na Izrael 7. října, jímž tato válka začala.

Rodiny rukojmích se snaží přimět vládu premiéra Benjamina Netanjahua k většímu úsilí o propuštění svých blízkých a přechod Kerem Šalom chtěli blokovat i proto, aby se vláda snažila k rukojmím dostat humanitární pomoc a léky.

„Vrátí nám 136 rakví,“ řekla jedna z účastnic demonstrace, jejíž dva starší příbuzní jsou stále drženi v Pásmu Gazy Hamásem. Izraelská vláda se domnívá, že rukojmích je v Pásmu Gazy 136, ne všichni jsou ale podle ní naživu.

Palestinští ozbrojenci unesli 7. října přes 240 rukojmích, 105 jich propustili koncem listopadu během dosud jediného příměří v této válce výměnou za 240 palestinských vězňů.

Asi stovka lidí v úterý kvůli obnovení jednání o rukojmích demonstrovala i v Tel Avivu před hotelem, kde jedná americký ministr zahraničí Antony Blinken s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem a premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Rozhovory, které mezi Izraelem a Hamásem v této válce zprostředkovávají zejména Katar a Egypt, byly naposledy přerušeny 2. ledna poté, co byl při zřejmě izraelském útoku v Bejrútu zabit zástupce šéfa Hamásu Sálih Arúrí a několik jeho kolegů.

V úterý server The Times of Izrael s odkazem na deník Al-Arabí Al-Džadíd, který vlastní katarská společnost, napsal, že do Káhiry v pondělí večer přiletěla izraelská delegace k jednání o propuštění rukojmích. Deníku Al-Arabí Al-Džadíd, který má sídlo v Londýně, to potvrdil egyptský nejmenovaný zdroj.

Izraelská armáda v sobotu oznámila, že na severu Pásma Gazy dokončila likvidaci vojenských struktur Hamásu a že se chce nyní více soustředit na operace ve střední a jižní části. Proti Hamásu tam chce bojovat odlišnými metodami, které ale armáda neupřesnila.

Na jih Pásma Gazy se ale kvůli bojům přesunula velká část z 2,4 milionu obyvatel tohoto území menšího než Praha, asi milion jich nyní přebývá v oblasti kolem Rafáhu na jihu u egyptských hranic.

Mnoho rodin se za tři měsíce bojů přemisťovalo několikrát podle toho, jak izraelská armáda vyzývala k evakuacím do „bezpečných zón“. Podle úřadů OSN ale už několik týdnů není bezpečno v žádné části Pásma Gazy, což ztěžuje i distribuci humanitární pomoci.