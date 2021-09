Izrael reaguje na útěk šesti doživotně odsouzených. Úřady se snaží přemístit vězně, ti se bouří

Izraelská armáda zatkla několik příbuzných šesti palestinských vězňů, kteří v pondělí utekli z věznice Gilboa na severu Izraele. Přes rozsáhlou pátrací akci zatím nebyli dopadeni. Pět z nich náleželo k radikální palestinské skupině Islámský džihád. Izraelské úřady se rozhodly přemístit vězněné členy této organizace z dalších věznic tak, aby byl v jedné cele maximálně jeden z nich. Jeruzalém 14:29 8. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Zohra Bensemra | Zdroj: Reuters

Členové Islámského džihádu věznění v zařízení Ofer na palestinském Západním břehu Jordánu se proti nařízení o převozu vzepřeli a pohrozili, že budou-li k němu nuceni, zapálí cely a budou útočit na strážce.

Deník Haarec k tomu napsal, že vězeňská správa v Oferu nakonec od záměru ustoupila. „Prostě se jich (vězňů) bojí,“ řekl zástupce správy, jehož Haarec citoval. Šéfka izraelských věznic Katy Perryová původně oznámila, že přemístění se bude týkat 400 trestanců.

Z věznice v Izraeli uprchlo šest Palestinců odsouzených k doživotí. Unikli vykopanou chodbou Číst článek

Převozy už začaly ze zařízení Gilboa a Megiddo, odkud jsou vězni převáženi do jiných zařízení na jihu země. V Oferu je 150 vězňů z Islámského džihádu a v průměru jsou na jedné cele po třech. Převoz zásadně odmítají a někteří už podle Haarecu na strážce zaútočili.

Izraelci vnikli do města Džanín

Vedení Islámského džihádu oznámilo, že členové zahájí hladovku, budou-li převozy vynucené. „Budeme proti zásahu proti vězňům bojovat, i kdyby nás to mělo stát život. Jsme připraveni zahájit příští týden hladovku, pokud násilnosti Izraelců proti lidem z Islámského džihádu neustanou,“ uvedlo vedení.

Izrael v noci podnikl nálet na Damašek a okolí. Zatím nebyly hlášeny žádné oběti Číst článek

Ve věznici Gilboa v noci na středu vězni patřící k radikální organizaci Hamás napadli člena vězeňské stráže – nalili na něj horkou vodu. Podle věznice muž vyvázl bez zranění.

Izraelští vojáci mezitím vnikli do palestinského města Džanín, odkud uprchlí vězni pocházeli. Přišli zatýkat i do nedaleké vesnice Arrába, ale místní Palestinci se jim v tom snažili zabránit. Jednoho z nich Izraelci postřelili na hlavě a muž byl odvezen do džanínské nemocnice se středně těžkým zraněním.