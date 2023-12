ONLINE: Izrael popřel, že věděl o útoku Hamásu ze 7. října. Je to konspirace, tvrdí zástupce armády

Izraelská armáda popřela zprávu listu The New York Times z minulého týdne, podle níž předem věděla o plánech palestinského teroristického hnutí Hamás na přeshraniční útok z Pásma Gazy na jih Izraele. Informoval o tom v pondělí zpravodajský server BBC News. Sledujeme online Tel Aviv 10:09 4. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poničená budova po izraelském útoku v Rafáhu | Foto: Mohammed Salem | Zdroj: Reuters

Deník The New York Times (NYT) napsal, že izraelské bezpečnostní složky měly už od loňského roku ve svých rukou dokument popisující postup, který Hamás při útoku ze 7. října, při němž palestinští ozbrojenci zabili nejméně 1200 lidí, skutečně použil.

Izraelské bezpečnostní složky však podle zprávy NYT plán vyhodnotily jako příliš ambiciózní a mimo bojové schopnosti palestinského hnutí.

Představitel izraelské armády Jonathan Conricus podle BBC popřel, že by se něco takového stalo. „Je směšné snažit se propagovat jakoukoli konspirační teorii,“ řekl na tiskové konferenci na sociální síti X (dříve Twitter).

Připustil ale zároveň, že „izraelská armáda (v ten den) nedokázala poskytnout, co měla – tedy ochranu a bezpečnost – Izraelcům“. Až armáda porazí Hamás, provede důkladné vyšetřování, prohlásil Conricus. „Dostaneme se k jádru toho, co se stalo, jak se to stalo a jak tomu lze předejít,“ dodal.