ONLINE: Židovská armáda zabila velitele vzdušných sil Hamásu. Podílel se na masakrech při útoku na Izrael

Izraelský vzdušný úder v noci na sobotu zabil v Pásmu Gazy velitele vzdušných sil radikálního palestinského hnutí Hamás Muráda abú Muráda. Podle deníku The Times of Israel to oznámila izraelská armáda. Murád abú Murád se velkou měrou podílel na organizaci masakrů spáchaných bojovníky Hamásu během jejich útoku na Izrael z minulého víkendu a také na výcviku těchto radikálů, sdělila také podle izraelského tisku izraelská armáda.

