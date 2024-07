Izraelská armáda začala povolávat do služby studenty náboženských škol, dosud měli výjimku

Izraelská armáda začala rozesílat povolávací rozkazy studentům náboženských škol, kteří měli ještě donedávna výjimku z povinné vojenské služby. Píše to server The Times of Israel. Do armády by mělo celkem nastoupit na 3000 studentů, kteří vyznávají ortodoxní judaismus.

Tel Aviv 9:44 21. července 2024