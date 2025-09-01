Izraelská armáda začne povolávat 60 tisíc rezervistů. Budou nasazeni doma před chystanou operací v Gaze

Izraelská armáda v úterý zahájí postupné povolání 60 tisíc rezervistů, informuje zpravodajský server The Times of Israel. Záložníci budou nasazeni po celém Izraeli v době, kdy armáda vysílá další vojáky a příslušníky aktivních záloh do Pásma Gazy před chystanou operací zaměřenou na obsazení města Gaza.

Izraelský tank

Izraelská vláda prosazuje plán obsazení celého města Gaza a jeho okolí jako cestu k úplnému zničení teroristického hnutí Hamás (archivní foto) | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

V srpnu armáda oznámila, že by se většina nově povolaných rezervistů, přibližně 40 až 50 tisíc, měla dostavit k nástupu 2. září. Druhá vlna povolávacích rozkazů je naplánována na listopad až prosinec a třetí na únor až březen příštího roku.

Izraelská vláda prosazuje plán obsazení celého města Gaza a jeho okolí jako cestu k úplnému zničení teroristického hnutí Hamás a záchraně zbývajících 48 izraelských rukojmích zadržovaných v pásmu, z nichž více než polovina již podle předpokladů armády nežije.

Nejvyšší představitelé izraelské armády nicméně v minulosti vládu opakovaně varovali, že ofenzíva ve městě Gaza může ohrozit životy ještě žijících rukojmích a způsobit nevratnou ztrátu pozůstatků těch mrtvých.

V Izraeli značná část obyvatel požaduje ukončení války a dohodu s Hamásem, jež by umožnila návrat unesených.

Až 130 tisíc rezervistů

Nově povolaní záložníci se připojí k desetitisícům rezervistů, kteří už slouží. Kromě toho armáda také oznámila, že prodlouží službu zhruba 20 tisíc rezervistům, kteří jsou aktuálně nasazeni, a to o dalších 30 až 40 dní. Celkový počet rezervistů v aktivní službě by tak během ofenzivy mohl dosáhnout přibližně 130 tisíc, poznamenal Times of Israel.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu údajně 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.

Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů místního ministerstva zdravotnictví zabito více než 63 500 Palestinců, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. OSN tato data podle agentury AFP považuje za spolehlivá.

