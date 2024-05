Izraelská armáda zahájila evakuaci civilistů ve východní části Rafahu, píší izraelská média

Izraelská armáda zahájila evakuaci části Rafahu na jihu Pásma Gazy před dlouho chystanou ofenzivou v této oblasti, informoval o tom deník Haarec a server The Times of Israel. Podle nich izraelská armáda vyzývá k evakuaci civilisty ve východní části Rafahu. Armáda ale tuto informaci zatím oficiálně nepotvrdila. Aktualizujeme Rafah 7:09 6. 5. 2024 (Aktualizováno: 7:45 6. 5. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trosky v Rafahu (ilustrační foto) | Foto: Hatem Khaled | Zdroj: Reuters

Podle Times of Israel armáda vybízí civilisty, aby se přesunuli do „humanitární zóny“ na pobřeží a do oblastí nedalekého Chán Júnisu. Deník Haarec uvedl, že detaily evakuace mají k dispozici mezinárodní a palestinské humanitární organizace.

‚Musíme přivést zpět všechny.‘ Tisíce Izraelců žádaly, aby Netanjahu přijal dohodu o příměří s Hamásem Číst článek

To potvrzuje také stálý zpravodaj Českého rozhlasu v Izraeli Štěpán Macháček, říká, že „evakuovat se mají údajně do takzvaných bezpečných zón, jednak v oblasti blízkého města Chán Júnis a poté také v oblasti al-Mawásí na pobřeží středozemního moře. Palestinské a mezinárodní humanitární organizace údajně už byly informovány o plánech a detailech této evakuace.“

Pozemní vojenská operace

O rozsáhlé operaci izraelské armády v Rafahu, kam před boji v jiných částech Pásma Gazy od října utekl přes milion lidí, se hovoří už několik měsíců. Mezinárodní společenství a řada zemí včetně Spojených států naléhají na Izrael, aby ofenzivu namířenou proti bojovníkům Hamásu v této oblasti nezahajoval, dokud nedostane do bezpečí civilisty.

V pátek americký deník The Wall Street Journal napsal, že Izrael dal palestinskému hnutí Hamás, s nímž vede od října v Pásmu Gazy válku, týden na to, aby přijal dohodu o příměří a propuštění izraelských rukojmích. Pokud tak neučiní, zahájí izraelská armáda pozemní operaci v oblasti Rafahu.

Útok Izraele na Rafáh by způsobil obrovské škody. Velkou vojenskou operaci nelze podpořit, říká Blinken Číst článek

Tu armáda už od loňska bombarduje, ač ne tak intenzivně jako ostatní části Pásma Gazy. Naposledy v neděli tam podle agentury AFP dva izraelské útoky zabily 16 lidí ze dvou rodin.

“Izraelský ministr obrany Jo'av Galant uvedl, že pozemní vojenská operace se v Rafahu očekává brzy. V Rafahu je zhruba milion uprchlíků z celého pásma Gazy a to je důvod, proč jsou obavy z příbadných civilních ztrát,“ řekl Macháček.

Galant tak reagoval na raketový útok na přechod Kerem Šalom, k němuž se přihlásil Hamás a při němž zemřeli tři izraelští vojáci.

Manévr Izraele

Deník Haarec v pondělí píše, že aktivita izraelské armády v oblasti Rafahu může být jen manévrem, který má zatlačit na Hamás, aby souhlasil s dohodou o příměří. Pokud by nastal pokrok v jednání, Izrael by vojenskou operaci v Rafahu mohl zastavit, napsal Haarec.

Ve válce Izraele s Hamásem nejsou žádná dobrá řešení. Existují jen ta špatná, myslí si analytik Bureš Číst článek

Rozhovory mezi Hamásem a Izraelem zprostředkovávají Katar, Egypt a Spojené státy. O víkendu jednali zástupci Hamásu v Káhiře, kde byl mimo jiné šéf americké Ústřední zpravodajské služby William Burns. Ten pak odletěl do Kataru, odkud má zamířit do Izraele.

„To, zda je to skutečně počátek pozemní vojenské operace se nedá říct. Komentáře v izraelských médiích se spíše kloní k tomu, že se jedná o součást tlaku na Hamás při současných jednání o příměří,“ uzavírá Macháček.