Izraelská armáda zahájila útok na palestinské město Gaza. Jeho okrajové části už ovládá
Izraelská armáda zahájila po střetech s ozbrojenci teroristického hnutí Hamás první fázi plánovaného útoku na město Gaza a již ovládá jeho okrajové části. Ve středu to podle agentury Reuters sdělil novinářům mluvčí armády Effie Defrin.
Agentura AFP již ve středu ráno uvedla, že izraelský ministr obrany Jisrael Kac schválil plán ofenzivy do města Gaza a nařídil povolat 60 000 záložníků.
Připravujeme podrobnosti.