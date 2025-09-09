Izrael zaútočil v Kataru na vedení Hamásu jednající o příměří. Zemřel hlavní vyjednávač Chalíl Hajjá

Izraelská armáda v úterý oznámila, že zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. Agentura AP a další média informují o tom, že Izrael úder provedl v katarské metropoli Dauhá. Televizní stanice Al Džazíra s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy.

Kouř stoupá z exploze, údajně způsobené izraelským útokem, v Dauhá v Kataru v úterý 9. září 2025

Izraelská armáda zaútočila na členy vedení hnutí Hamás

Při úderu zemřel šéf politického křídla teroristického hnutí Hamás a jeho hlavní vyjednávač Chalíl Hajjá a několik dalších předních postav hnutí. Informovala o tom televizní stanice Al-Arabíja a další média s odvoláním na své zdroje.

Katar, který je prostředníkem mírových jednání, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.

Připravujeme podrobnosti.

