Izrael zaútočil v Kataru na vedení Hamásu jednající o příměří. Zemřel hlavní vyjednávač Chalíl Hajjá
Izraelská armáda v úterý oznámila, že zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás. Agentura AP a další média informují o tom, že Izrael úder provedl v katarské metropoli Dauhá. Televizní stanice Al Džazíra s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy.
Při úderu zemřel šéf politického křídla teroristického hnutí Hamás a jeho hlavní vyjednávač Chalíl Hajjá a několik dalších předních postav hnutí. Informovala o tom televizní stanice Al-Arabíja a další média s odvoláním na své zdroje.
Katar, který je prostředníkem mírových jednání, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
Připravujeme podrobnosti.