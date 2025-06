Izraelská společnost je extrémně vitální a zvyklá na krize. Lidé mají sílu na obnovu, míní podnikatel

Od začátku izraelsko-íránského konfliktu je výrazně omezena letecká doprava do Izraele. Turistický ruch v regionu byl přitom oslaben už předtím především kvůli válce s hnutím Hamás, která pokračuje už více než rok a osm měsíců. „Současná situace je velmi špatná. Ale nemyslím si, že se bude jednat o kolaps cestovního ruchu,“ přibližuje pro Český rozhlas Plus Karel Hrdlička, spolumajitel cestovní kanceláře, která pořádá zájezdy na Blízký východ. Rozhovor Tel Aviv 13:11 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od začátku izraelsko-íránského konfliktu je výrazně omezena letecká doprava do Izraele (ilustrační foto) | Foto: Eric Gaillard | Zdroj: Reuters

Zaznamenali jste pokles turistů do Izraele už od začátku války s teroristickým hnutím Hamás? Připomenu, že při útoku hnutí ze 7. října roku 2023 zemřelo 1190 lidí.

Tehdy jsme tam měli skupinu a dostali jsme je domů v pořádku, ale od té doby jsme nedělali žádné zájezdy. Teď už jsme pozorovali stoupající zájem o zájezd do Izraele, ale samozřejmě to současná situace neumožňuje. Ani náhodou by tam nebylo možné teď poslat skupinu.

V izraelských médiích se píše o možném kolapsu sektoru cestovního ruchu. Jak jsou na tom Izraelci, kteří podnikají nebo pracují v cestovním ruchu? Opravdu hrozí kolaps?

Když se podíváme nejen na izraelskou společnost, ale i třeba na společnost palestinskou na Západním břehu – nebudu se vyjadřovat k situaci v Pásmu Gazy, která je odlišná, ale pro Západní břeh i Izrael rozhodně platí – vidíme, že společnost je dlouhodobě zvyklá na krize.

Ano, současná situace, co se týče dopadů na turistický ruch, je velmi špatná, ale nemyslím si, že se bude jednat o kolaps. V žádném případě. Izraelská společnost je zvyklá na krizové situace. Má obrovskou sílu obnovy. Tohle platí určitě i o turistickém ruchu.

Čím to podle vás je, že má izraelská společnost takovou schopnost? Je to tím, že když Izraelci zažili už tolik krizí, tak žádná další pro ně není tak fatální?

Jednak to souvisí s tím, co říkáte, čili je v tom určitá zkušenost. Ale také bych řekl, že to je i určitou extrémní vitalitou. Izrael je neuvěřitelně zajímavá země s extrémní energií, kterou společnost má. Projevuje se to ve všem, i ve schopnosti obnovy.

Já říkám, že Izraelci jsou velmi kreativní. A určitě se to dá říct i o určité části Palestinců na Západním břehu. Jsou schopni se velmi rychle přeorientovat.

Mnozí lidé v cestovním ruchu v Izraeli jsou nuceni se teď přeorientovat na něco jiného, aby se uživili. Ale ve chvíli, kdy se to zase obnoví, tak oni ty svoje zkušenosti a obrovské schopnosti zase dají zpátky do turistického ruchu.

Schopnost sebeobnovy

Jaké máte informace z Izraele? Jak se ten dlouhodobý konflikt momentálně projevuje na tamní ekonomice?

Informace mám od svých přátel. Když to pozoruji, tak samozřejmě celá ekonomika je tím zasažená, protože mnohé věci mohou fungovat pouze v omezené míře. Spousta lidí potom musela do zálohy…

Do aktivních záloh, tedy myslíte do armády?

Ano. Tohle trvá už od vypuknutí války v Gaze, po 7. říjnu 2023. Tato situace i ekonomicky dopadá více či méně na každého. A samozřejmě negativně poškozuje izraelskou ekonomiku.

Ale opakuji, i o izraelské ekonomice platí, že má obrovskou schopnost sebeobnovy a je zvyklá na krize.

Vy pořádáte cesty i na místa na palestinském Západním břehu Jordánu. Je stav tamní ekonomiky fatální? Nebo se Palestinci můžou z této krize velmi svojí urputností dostat?

Má to svá specifika. Když bychom se podívali na období po 7. říjnu, tak zatímco v izraelském cestovním ruchu byly segmenty, které třeba mohly v omezené míře nějak fungovat, třeba hotely, tak na palestinském území, konkrétně na Západním břehu, byl ten dopad ještě silnější.

Znám případy hoteliérů na Západním břehu, kteří od té doby v podstatě nemůžou fungovat. Na ně současná krize dopadá velmi silně.

Se svou cestovní kanceláří organizujete cesty po Blízkém východě. Jaký má současná krize v regionu vliv na cesty do blízkovýchodních zemí?

Určitě má. Pro nás představoval Izrael hlavní destinaci a nesmírně se těšíme, až se tam zase budeme moci vrátit. Teď konkrétně tam nemůžeme realizovat zájezdy, takže i my jsme se museli trošičku přeorientovat. Otevřeli jsme na Blízkém východě nové destinace.

Krize samozřejmě ovlivňuje i další státy. Například Libanon, se kterým to také souvisí, protože tam působí radikální hnutí Hizballáh. V žádném případě teď není možné do Libanonu jet.

Velmi silně ovlivněné je i Jordánsko, které se nachází mezi Izraelem a Íránem. V tuto chvíli turisté z Jordánska také odjíždějí, jak mohou. Jakmile ale krize skončí, i tam se cesty rychle obnoví.