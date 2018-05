Pokud bude Írán ze Sýrie dál útočit, svrhneme režim Bašára Asada, pohrozil izraelský politik Damašku

Člen izraelské vlády Juval Steinic v pondělí pohrozil fyzickou likvidací syrského prezidenta Bašára Asada, pokud syrský režim umožní Íránu zaútočit ze svého území na Izrael. Informují o tom místní média. V Izraeli se hovoří o íránské odvetě, jíž Teherán pohrozil za izraelský útok na syrskou základnu, kterou využívali Íránci. Jeruzalém 16:10 7. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Syrský prezident Bašár Asad | Zdroj: Reuters

Teherán je v současné syrské válce spojencem Damašku a má v Sýrii i členy revolučních gard, z nichž sedm při izraelském útoku přišlo o život.

Steinic je ministrem energetiky a členem užšího, bezpečnostního kabinetu. Řekl, že pokud syrský režim nezabrání Íráncům zaútočit na Izrael ze syrského území, může být Asad zlikvidován. „Bude-li Asad nadále umožňovat Íráncům operovat ze syrského území, měl by si uvědomit, že si podepsal rozsudek smrti a že to bude znamenat jeho konec. My jeho režim svrhneme,“ citoval Steinice server Ynet.

Válkou Američanů s Rusy bych nestrašil. USA dění v Sýrii nezvrátí, vysvětluje expert Číst článek

„Asad si nemůže v klidu sedět v paláci a upevňovat svůj režim, zatímco se ze Sýrie stává základna pro útoky na Izrael. Je to velmi prosté,“ pokračoval Steinic.

Výpady souvisejí s útokem, při němž byla 9. dubna zasažena syrská základna T-4 u Homsu, kde podle Izraele íránské revoluční gardy připravovaly bezpilotní letadla k útokům v Izraeli. Útok se připisuje izraelské armádě, i když Izrael to nepotvrdil. Při pozdějším útoku byla zasažena jiná základna na severu Sýrie a o život tam přišlo na 20 íránských vojáků. I tato akce se připisuje Izraeli.

V nedělních nočních zprávách izraelské televize se objevila informace, že izraelská armáda a tajné služby získaly informace, že Íránci v Sýrii chystají odvetnou akci, jíž se mají zúčastnit revoluční gardy, spojenecký Hizballáh a další šíitští bojovníci nasazení v Sýrii na straně tamní vlády.

'Máme hranice, za které nikoho nepustíme'

Cílem mají být vojenské objekty na severu Izraele. Představitelé obydlených oblastí izraelského severu dostali podle izraelského tisku pokyn nevydávat specifické výzvy obyvatelům a pokračovat v každodenní činnosti.

Úder v Sýrii očima mezinárodního práva: studená válka, humanitární intervence a argument Bagdád Číst článek

Na dotaz, zda je moudré vyhrožovat Asadovi před cestou premiéra Benjamina Netanjahua do Moskvy, kde bude předseda vlády jednat s prezidentem Vladimirem Putinem, tedy dalším Asadovým spojencem, Steinic řekl, že je důležité s Putinem jednat.

„Všichni musejí chápat, že máme hranice, za které nikoho nepustíme. Má-li někdo zájem zajistit Asadovo přežití, měl by mu říct, aby zabránil útokům na Izrael raketami nebo drony,“ řekl Steinic.

Netanjahu a Putin mají jednat v Moskvě ve středu.