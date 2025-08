Izraelská vláda jednomyslně schválila odvolání generální prokurátorky. Rozhodne nejvyšší soud

Izraelská vláda v pondělí jednomyslně schválila odvolání generální prokurátorky Gali Baharavové-Miaraové, která je s kabinetem dlouhodobě v rozepři. Informovala o tom izraelská média. O tom, zda generální prokurátorka o post přijde, však nakonec rozhodne nejvyšší soud, který vyhodnotí, zda kabinet premiéra Benjamina Netanjahua postupoval podle zákona. Tel Aviv 22:40 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Baharavová-Miaraová se s vládou střetla v mnoha okamžicích, samotný premiér Netanjahu čelí soudnímu procesu kvůli korupční kauze (archivní foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Generální prokurátorka tak navzdory rozhodnutí vlády zůstává na svém postu přinejmenším do soudního verdiktu.

Soud v pondělí uvedl, že výkon vládního rozhodnutí pozastavuje do přezkoumání. Podle serveru The Times of Israel se však vláda bude snažit omezit výkon funkce generální prokurátorky, například tím, že ji nebude zvát na některá klíčová zasedání.

Ministr spravedlnosti Jariv Levin uvedl, že vláda generální prokurátorce nedůvěřuje a navzdory mnoha pokusům s ní nedokáže spolupracovat. „Je nemožné přijmout situaci, kdy se soud snaží vnutit vládě právního poradce, který je zcela politický,“ řekl ministr o jednání nejvyššího soudu.

Baharavová-Miaraová označila rozhodnutí kabinetu za nezákonné a dala najevo, že chce ve funkci pokračovat. „Politické tlaky a počínání, které porušuje zákon, nám nezabrání, abychom nadále pracovali nestranně, profesionálně a poctivě,“ uvedla generální prokurátorka v dopise, který poslala svým podřízeným.

Odvolání Baharavové-Miaraové kritizuje opozice, podle které se vláda snaží ovlivňovat výkon funkce generální prokurátorky. Baharavová-Miaraová se s vládou střetla v mnoha okamžicích, například když se kabinet snažil prosadit justiční reformu či odvolat šéfa tajné služby Šin Bet. Samotný premiér Netanjahu pak čelí soudnímu procesu kvůli korupční kauze.

Kvůli odvolání Baharavové-Miaraové vláda pozměnila mechanismus odvolání generálních prokurátorů. Stalo se tak v okamžiku, když už byla současná generální prokurátorka ve funkci. Nejvyšší soud tak bude muset posoudit, zda vláda postupovala v souladu se zákonem.